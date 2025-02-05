Bugün 5 Şubat Çarşamba... Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini İGFA'da 22. Saat'te sizler için bir araya getirdik.BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

İşte 05 Şubat Çarşamba günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...

  • Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
  • Pençe Kilit'ten acı haber
  • İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis ve yasak isteniyor
  • En büyük afet mutfağı hizmette
  • Özgür Özel: Depremin yargılamaları fiyaskodur
  • İzmir, tsunami için uyarı sistemi kuracak
  • Narin Güran davasında verilen cezalar adil mi?
  • 'Nilüfer Çayı' Bursa Valiliği markajında
  • İŞKUR Gençlik'e başvurular başlıyor
  • Beklenen kar başladı... Daha da kuvvetlenecek

Ve daha bir çok haber www.igfhaber.com 'da

https://youtube.com/shorts/uUGSszamZJk

Bursa Karacabey'de Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu Bursa Karacabey'de Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu

"Haber paylaşınca güzel..."

Kaynak: igf