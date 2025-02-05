Bugün 5 Şubat Çarşamba... Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini İGFA'da 22. Saat'te sizler için bir araya getirdik.BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.
İşte 05 Şubat Çarşamba günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...
- Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
- Pençe Kilit'ten acı haber
- İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis ve yasak isteniyor
- En büyük afet mutfağı hizmette
- Özgür Özel: Depremin yargılamaları fiyaskodur
- İzmir, tsunami için uyarı sistemi kuracak
- Narin Güran davasında verilen cezalar adil mi?
- 'Nilüfer Çayı' Bursa Valiliği markajında
- İŞKUR Gençlik'e başvurular başlıyor
- Beklenen kar başladı... Daha da kuvvetlenecek
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"Haber paylaşınca güzel..."
Kaynak: igf