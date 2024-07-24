İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) Başkanı Mesut Demir, medya emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.BURSA (İGFA) - İGF Genel Başkanı ve Bursa İGD Başkanı Mesut Demir, 24 Temmuz’un sansürün kaldırılmasının yıl dönemi olduğunu belirterek, “Osmanlı’nın özellikle son zamanlarında çıkan gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra bu uygulamaya son verilmesi günümüzde sansürün kaldırılması olarak adlandırılmaktadır. Bunun için de 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunuyor. Bu nedenle demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir.” dedi.

“BASIN İLAN KURUMU KOMİSYONU YÜZDE 4’E DÜŞÜRÜLMELİ”

Medyalarının en önemli sorununun istihdam, ekonomik gelir ve vergi yükleri olduğuna dikkat çeken Demir, “Medyaların ekonomik olarak güçlü olması, istihdamı da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin tanıtım reklamları, yerel medyanın yaşaması ve istihdamın artması için önemlidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının reklamları Basın İlan Kurumu aracılığıyla verilmektedir. Ancak, Basın İlan Kurumu’nun medyaların belediyelerden aldığı reklamlarda aldığı yüzde 15 komisyon, yerel medyanın belini bükmekte, istihdam konusunda da düşündürmektedir. Basın İlan Kurumu’nun basın reklamda medyaların aldığı kamu reklamlarından yüzde 15 yerine yüzde 4 alması, yerel medyalarımıza nefes aldıracak, istihdama da ciddi katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

“İŞKUR, MEDYA ŞARTLARINI HAFİFLETMELİ, GAZETECİLERE YEŞİL PASAPORT VERİLMELİ”

Geçmiş yıllarda İŞKUR tarafından medyalara sağlanan istihdama yönelik 9 aylık teşvik, son 2 yıldan buyana maalesef 3 ay olarak verildiğini, istihdam şartlarının da ağırlaştırıldığına dikkat çeken Demir, “İletişim fakültesi mezunu yüzlerce meslektaşımız, farklı sektörlerde çalışmak durumunda kalmıştır. İşkur, istihdamın artması için 9 aylık teşvik sistemine geri dönmek zorundadır. Meslektaşlarımızın önemli sorunlarından birisi de, yeşil pasaport konusudur. Basın kartı bulunan meslektaşlarımızın yurtdışı seyahatlerinde gri pasaport yerine devlet memuru, sporcu, iş insanları ve avukatların kullandığı yeşil pasaport verilmesi şarttır.” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMIMIZI BURUK KUTLUYORUZ”

Medya ve gazetecilerin sorunlarının büyük olduğu bir 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı buruk kutladıklarını ifade eden İGF Genel Başkanı Mesut Demir, mesleki kuruluş olarak medya ve gazetecilerin sorunlarıyla dertlenmeye devam edeceklerini, çözüme kavuşması için gerekli tüm görüşme ve çalışmaların süreceğini ifade ederek, “Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.