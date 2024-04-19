İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm inşaat alanında yapılan kazıların üsk kısmında kalan bölümde gecekonduların olduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 30'a yükselmiştir. Tahliye edilen evlerde yaşayan 34 vatandaşın çoğunun otellere yerleştirilirken, bazılarının da istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleştirildiği kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda 24 bina ve toplam 96 kişi tahliye edildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 24'e yükselmiştir. Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, 20 Nisan Cumartesi günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, toprak kayması meydana gelen #Gaziosmanpaşa #Yıldıztabya Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Duruma ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül’e, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe eşlik etti.

Tahliye edilen ev sahipleri belediyenin belirlediği otellerde konaklamak üzere evlerinden otobüsler ile alındı. Ekipler, risk taşıdığı gerekçesi ile sokağın giriş ve çıkışlarını araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Heyelan riskinin bulunduğu bölgedeki şantiye alanında ise çalışmaların devam ettiği görüldü.

Heyelandan etkilenen vatandaşlaryaklaşık 6 ay önce evlerde çatlamalar olduğunuifade ederken ,kentsel dönüşüm yapılan alanda yapılan kazıların ardından, tedbir alınmamasından felaket yaşadıklarını öne sürdüler.