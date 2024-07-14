IFA PARIS İstanbul Kampüsü, uluslararası moda eğitimi alanında kendini kanıtlamış bir moda ve lüks okulu olarak son sınıf öğrencilerinin yeteneklerini sergilemek üzere bu sene de muhteşem bir defileye ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - IFA PARIS İstanbul Kampüsü, 2024 Mezunlar Defilesiyle moda tutkunlarını büyüledi.

Peninsula Oteli’nin Boğaz manzaralı terasında gerçekleşen muhteşem defilede, IFA PARIS İstanbul ve Paris Kampüsü mezunlarının özgün tasarımları moda tutkunlarıyla buluştu.

Üç yıllık eğitim süresince edindikleri bilgi ve deneyimlerin ürünü olan bu özel defileyi hazırlamak için IFA PARIS İstanbul ekibi de yaklaşık bir yıldır öğrencileriyle birlikte titizlikle çalıştı.

Geceye yerel ve küresel tasarımcılar, başkonsoloslar, Türkiye’nin önde gelen moda markaları, influencer'lar ve basın mensuplarının yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı. Defilenin başlangıcı keyifli bir kokteyl ile yapıldı ve IFA PARIS İstanbul Kampüsü kurucusu Adile Cretallaz'ın teşekkür konuşmalarıyla devam etti. Ardından ünlü koreograf Asil Çağıl tarafından koreografisi, Mesut Büyüksofuoğlu tarafından prodüksiyonu ve Creative Station Reklam Ajansıtarafından çekimlerinin gerçekleştirildiği defile, İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Defilede, IFA PARIS İstanbul Moda Tasarımı ve Teknolojisi programı son sınıf öğrencilerinden Yasaman Faramarzi, Ceylan Eştaş, SamiaBabar, HaniehPakdaman, NedaAkbari, ZahraPolukhova, ParniaRazipour, GhadaAbulgasemDermish, Celine Sara Sibu, Roaa Hasan, MehakNadeem, ReihanaKhalila, Feruz Mohamed Kemal, Logine Ehab, ValentinaDesiree, RozhinaTeymorigharbveAinazZeinali’nintasarımlarıyla beraber Paris Kampüsü öğrencilerindenMohamadFawaz, Yaelle Le Goff, EugeniaAdjetey, VandanaCherukuthot, Jessica IndrawanveSherifatAbubakarYusif’intasarımları da yer aldı.

Zeliha Çal, Şebnem Sürücü, Alona Kral, Seviye İkbal Tulgar,Melissa Aslan,Melisa İmrak, Derya Ekşioğlu ,Beste Tuğçe Viran, Deniz Eser,Türkan Geyik, Aybike Hindistan,Pınar Güve, Yanita Shmidt , Sena Küçük, Ulaş Özgür, Furkan Yıldırım gibi birçok taçlı modelin bulunduğu defilede 36 model yer aldı ve gecenin sunuculuğunu Açelya Kartal üstlendi.