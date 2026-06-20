LÖSEV, eğitim destekleriyle geleceğe umut olmaya devam ediyor. Canım Kardeşim Ders Evi'nde eğitim gören çocuklar, Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsünde renkli bir karne etkinliğinde bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Türkiye genelindeki 120 bini aşkın kayıtlı hasta ve ailelerine 28 yıldır ücretsiz tedavi, eğitim ve maddi-manevi destek sunmaya devam ediyor. LÖSEV'in, kanser tedavisi nedeniyle eğitim öğretim dönemine devam edemeyen öğrencilere yönelik düzenlediği Canım Kardeşim Projesi, öğrencileri hem eğlendirmeyi hem de öğretmeyi sürdürüyor. LÖSEV'in Canım Kardeşim projesiyle birlikte kanserle mücadele eden lösemili çocuklar, derslerinden geri kalmayarak motive oluyor.

LÖSEV'den Bursa'da Renkli Karne Coşkusu: Canım Kardeşim Ders Evi Yıl Sonu Etkinliği Gerçekleştirildi.

LÖSEV, Bursa'da yürüttüğü Canım Kardeşim Ders Evi projesinde 2025-2026 dönemini coşkulu bir karne etkinliğiyle tamamladı. Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsünde, gönüllü öğretmenler ve vakfa kayıtlı eğitim alan çocukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte minikler unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocuklar, gün boyunca müzikler, oyunlar ve BKM Kitap'ın tuval, kum ve yüz boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi. Dolu dolu geçen organizasyonda, dönem boyunca gösterdikleri başarıları büyük bir sevinçle kutladılar.

Eğitim Desteği ve Psikososyal Çalışmalar Devam Edecek

LÖSEV'in Canım Kardeşim Ders Evi Projesi sayesinde, tedavi sürecinde eğitime erişim kısıtlılığı yaşamış olan çocuklara ulaşılarak onlara eğitim desteği sağlanıyor. Proje sadece eğitimle sınırlı kalmayıp, çocukları derslere getiren ailelere de destek oluyor. Aileler için yüz yüze ve online platformlar üzerinden gönüllü psikologlar tarafından Anne-Baba Eğitimleri ve grup psikososyal çalışmaları gerçekleştiriliyor.

LÖSEV Yetkilileri 'Canım Kardeşim Ders Evi' projesi ile eğitim ve psikososyal destekle çocukların hayatlarına dokunmayı ve onları hayata daha güçlü bir şekilde hazırlamaya devam edeceklerini belirtiyor.