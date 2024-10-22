Hain darbe girişimi 15 Temmuz 2016'dan bu yana İçişleri Bakanlığı'nın kararlılıkla sürdürdüğü FETÖ'ye yönelik mücadelesinde 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - FETÖ ile mücadelede azim ve kararlılığı sürdüren İçişleri Bakanlığı, milletin iradesine darbe vurmaya kalkan ve halkın üzerine ateş açan FETÖ ile mücadelelerine ilişkin veri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ’ye yönelik; 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz' sözünün başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkeleri olduğunun altını çizerek, "Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ’yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz! Şehitlerimize Allahtan Rahmet, Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.