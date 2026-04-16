Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin iç kesimleri ile güneybatısında yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimler ve güneybatı yer yer çok bulutlu; öğleden sonra Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar'da kısa süreli sağanak bekleniyor, diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu geçecek.

ANKARA(İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Nisan Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun iç kesimleri ile güneybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.