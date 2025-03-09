KAYSERİ (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “maraton” olarak nitelediği yolculuğunu, dün İzmir’den başlatmıştı.

İzmir’den Kayseri’ye geçen İmamoğlu’nun şehirdeki ilk adresi ev iftarı oldu. Kayseri’nin önde gelen iş insanlarından Mehmet Karamercan ve ailesinin Talas ilçesindeki evine konuk olan İmamoğlu, orucunu burada açtı. Karamercan ailesiyle, iftarın ardından keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, Melikgazi ilçesindeki Erciyes Kültür Merkezi’nde Kayseri, Niğde, Yozgat, Sivas, Tokat, Kırşehir ve Aksaray illerinden gelen CHP’lilerle ve vatandaşlarla buluştu.

Kayseri’de coşkulu bir kalabalığa konuşan CHP Cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu, memleketin bereketini kaçıranları, önümüzdeki seçimde evine göndereceklerini söyledi.

Seçim sandığı, milletin önüne bereketiyle gelecek” dedi. “Yerinde sayanlar değil, ayağa kalkıp hedefe yürüyenler başarır” diyen İmamoğlu, “31 Mart 2024’ten bugüne, iki şey sürekli artıyor. Bir yandan vatandaşlarımızın CHP’li belediyelerden duyduğu memnuniyet sürekli artıyor. Ama diğer yandan, başka çaresi kalmayan iktidarın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürüttüğü siyasi operasyonlar sürekli artıyor. Adaletsizlikleri sürekli artıyor. Çünkü iktidarın koltuğu, altından kayıyor” şeklinde konuştu.

Milletin aradığı alternatifin CHP olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Kurumları çürüyen, ilişkilerin yozlaştığı, partizanlığın her koridoruna girdiği bu ortamda, kendilerini devletin sahibi görüp, milletten itaat bekleyenlere benzemeyiz. Bizim anlayışımıza göre; millet, devletin efendisidir. Ve yöneticiler, yani bizler, vatandaş karşısında haddini bilmelidir. İşte 23 Mart'ta bu inancı, bu özgüveni, hep birlikte bütün ülkeye yayacağız. Yapacağımız ön seçimde, iktidara en korktuğu şeyi, neyi biliyor musunuz, sandığı göstereceğiz, sandığı. Bu ülkenin başına bela ettikleri partizanlığı, kayırmacılığı, mülakatı, torpili, ailelerle bu ülkeyi yönetme anlayışını, bu ülkenin sınırlarının dışına değil, yerin dibine gömeceğiz. Bir daha bu hayatta bizi rahatsız etmeyecek” ifadelerini kullandı.

“Devlet, bir avuç insanın değil, milletin çıkarlarının, milletin güvenliğinin bekçisi olacak” diyen Ekrem İmamoğlu, “Türkiye; adaletin, eşitliğin, kardeşliğin gücüyle büyüyecek, zenginleşecek, özgürleşecek. Milletimizin en çok çektiği şey. Ne diyor? ‘Her şeyi ben bilirim’ diyor değil mi? ‘Ben ne dersem, o olur’ diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz demeyeceğiz. Bu kibirli anlayışı, bu akıl dışı anlayışı, devletimiz uygulamalarından ve hafızasından hep birlikte söküp atacağız. Tek adamlığın, partizanlığın, bırakın kendisini, gölgesi bile değemeyecek bu devlete, bu canım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne” diye konuştu.

Tanıdığı ya da tanımadığı bazı isimlere, kendisine yakınlığından dolayı uygulanan ekonomik baskıları bir kez daha gündeme getiren İmamoğlu, “Mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar. Bir kez daha algı operasyonuyla, itibar suikastı yapıyorlar. Akıllarınca beni korkutup, yıldıracaklar. Yürüdüğüm bu yolda, hepinizin huzurunda bir kez daha söylüyorum: Önce yüce Allah'a, sonra milletime güveniyorum. Size güveniyorum. Kumpaslarla, kirli tezgahlarla, entrikalarla, fitneyle, fesatla kurdukları oyunları başlarına yıkacağız. Buradan sesleniyorum: Ey ilgili şahıs! O kendini biliyor. Ben aylardır, haftalardır ne diyorum? Mertsen, yiğitsen, ufacık da olsa vicdanın kırıntısı varsa, bu meydan okumaya yanıt verirsin” dedi.

Bu arada hayatında her mücadeleyi mertçe verdiğinin altını çizen İmamoğlu, “Ben hakkı, hukuku savunmakta sınır tanımam. Milletimize hesap vermekte de sınır tanımam. Bir derdiniz varsa, ben buradayım. Bana gelin, bana. Milletimle beraber, tam karşındayım. Amacınızı biliyorum. İstanbul'a, Türkiye'ye hizmet etmeyelim istiyorlar. Ekrem İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorlar. Size söyleyeyim mi? Korkuyorlar. Korkuyorlar öyle değil mi? O bir avuç insan korkuyor. Niye biliyor musunuz? Bu millete yanlış yapan korkar. Bu millete çok yanlış yapmışsın ki, korkun da çok büyük” diye konuştu.

"11 YILDIR BENİMLE UĞRAŞIYORLAR"

“2014’ten beri benimle uğraşıyorlar” diyen İmamoğlu, “Hiçbir şey bulamadılar. Bir tane ‘ahmak davası’ var. Millet, o davanın ismini gördükçe, duydukça gülüyor. Şimdi de bir diploma davası uydurdular. Buradan herkese söylüyorum. 35 yıllık diplomaya -hem de olan diplomaya, olmayan diplomaya değil- göz koyan bu akıl, bu milletin 40 yıllık, 60 yıllık, 50 yıllık tapusuna da göz koyar. Bütün bu zulmü, bütün bu zalimliği niye yapıyorlar biliyor musunuz? 2019’dan bu yana, hatta 2014’ten bu yana, tek suçumuz var. Başka suçum yok benim. Ne biliyor musunuz? Sandıkta yenilmedik, yenilmedik. Tek suçumuz; bu bileği bükemediler. Bükemediler bu bileği. Buradan söylüyorum. Bu cümlemi aklına kazısın: Bu millete yenilgiyi öğretemeyeceksin. Seni yenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.