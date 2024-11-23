İstanbul genelinde etkili olan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen fırtınalı ve yağışlı hava koşulları sebebiyle, İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’da 24 saat esaslı nöbet sistemine geçildi.İSTANBUL (İGFA) - İBB yöneticileri AKOM’da bir araya geldi. İstanbul genelinde yaşanan olumsuzluklar canlı olarak takip edildi. İhtiyaç duyulan yerlere ekipler yönlendirildi. İhbarlara anında müdahale edildi. Sahada toplam 6 bin 172 personel görev yaparken, şu ana kadar 48 ağaç devrilmesine, 6 çatı uçmasına, 26 tehlike arz eden parça savrulmasına, suda mahsur kalan 2 araca, 3 direk devrilmesine, 737 su baskını, rögar taşması ve göllenmeye müdahale edildi.

RÜZGÂRIN HIZI YER YER SAATTE 80 KM’YE KADAR ÇIKTI

Alçak basınç sisteminin etkili olduğu İstanbul’da Lodos fırtınası sebebiyle 48 ağaç devrilmesi, 6 çatı uçması ve 26 tehlike arz eden parça savrulması olayı yaşandı. Bazıları yola devrilen ve trafiği olumsuz etkileyen ağaçlar İBB ekipleri tarafından kaldırıldı. Saatteki hızı zaman zaman 40 ila 80 km’ye çıkan rüzgâr sebebiyle yaşanan olumsuzluklara İBB ekipleri etkili şekilde müdahale etti.

SULTANBEYLİ, PENDİK, KARTAL VE TUZLA’NIN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

Lodos fırtınasının ardından yağış etkili oldu. Yağışla birlikte sıcaklıklar 19 derecelerden 10-14 derece birden düşerek 5 derecelere kadar geriledi. Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde ani sıcaklık düşmesi nedeniyle kar yağışı etkili oldu. Sultanbeyli, Pendik, Kartal ve Tuzla’nın bazı mahallelerine kar yağdı.

SARIYER VE BEYKOZ 40 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE YAĞIŞ ALDI

İstanbul ‘un genelinde gün boyu yağış etkili oldu. Beykoz ve Sarıyer ilçeleri 40 kilogramın üzerinde yağış aldı. Şişli’ye 37.6 kg yağmur düşerken, diğer ilçeler 20 ila 35 kg aralığında yağış aldı. Ümraniye, Büyükçekmece ve Şile’ye 20 kg civarında yağış düştü.

EKİPLER ÖNCESİNDE ÖNLEM ALDI

Yağış öncesi etkili olan kuvvetli rüzgâr sebebiyle yollara savrulan yaprakların giderleri tıkamaması için İBB ekipler dün geceden bu yana aralıksız çalıştı. Mazgallar temizlendi, yapraklar toplandı. Yağışın ardından anlık olarak yaşanan tıkanmalara da ekipler müdahale etti.

İBB TÜM BİRİMLERİYLE SAHADA

6 bin 172 personel ve bin 879 araç ve iş makinası sahada 24 saat esasına göre görev yaptı, yapmaya da devam ediyor. İstanbul itfaiyesi 604 araç ve 951 personel ile çalışmalara katıldı. 248 motopomp ve 559 dalgıç pompa da itfaiye tarafından hazır tutuldu. İSKİ 463 araç ve 779 saha personeliyle sahada yerini aldı. İSKİ’ye ait 81 dalgıç pompa, 60 motopompa, 6 sel modülü ve 1 varisco pompa da sahada kullanıldı. 260 araç ve 1706 personel ile yol bakım ekipleri özellikle su taşkınları ve ağaç devrilmelerine müdahale etti.

88 araç ve 590 personelle İSTAÇ, 65 araç ve 610 personel ile Zabıta, 140 araç 6 motopomp 553 personel ile park bahçeler personeli ile İBB trafik, 153 yerinde çözüm, Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Muhtarlıklar Müdürlüğüne bağlı ekipler de çalışmalara destek veriyor.

BAZI SEFERLER ELVERİŞSİZ HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE YAPILAMADI

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle, TF1 Maçka- Taşkışla, TF2 Eyüp Piyerloti teleferik hatlarında seferler yapılmadı. Elverişsiz hava koşulları sebebiyle şehir hatları seferlerinde gün boyu aksamalar yaşandı, değişiklikler anlık olarak yolcularda paylaşıldı. T1 Tramvay hattı Sirkeci Eminönü istasyonları arasında sabah saatlerinde aydınlatma direğinin devrilmesi ve trene temas etmesi sonucu yolcular araçtan indirip diğer araca alındı. Hatta ulaşım kesintisiz olarak sürdürüldü.

AKOM AÇIKLADI

AKOM son hava raporunda, İstanbul’da hafif yağış geçişlerinin Pazar (Yarın) sabah saatlerinde (8.00) Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde aralıklarla etkili olacağı, bölgenin yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin yaşanmaya devam etmesinin beklendiğini açıkladı.