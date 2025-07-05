İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 27 Mayıs’ta tutuklanan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.

İSTANBUL (İGFA) – İBB’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yönetici tutuklanmıştı.

27 Mayıs’ta tutuklanan İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak ek ifade verdi. Bu ifade sonrası Togay, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.