Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2030 yılına kadar hepatitlerin elimine edilmesi hedefi doğrultusunda, her yıl 28 Temmuz'da kutlanan Dünya Hepatit Günü kapsamında Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından önemli bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Selçuk GEZER / Keşan Postası

Viral hepatitlerin kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren kritik bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekildi. Hastalığın genellikle geç dönemde belirti vermesi ve bireylerin çoğunlukla durumun farkında olmaması nedeniyle erken teşhis ve bilinçlenmenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

KAPSAMLI EĞİTİMLER VE MATERYAL DAĞITIMI

Bu önemli gün vesilesiyle Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ekipleri tarafından ilçe genelinde geniş katılımcı yelpazesine sahip bir eğitim ve farkındalık programı yürütüldü. Çalışmalar kapsamında:

4. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı bünyesindeki personele yönelik bilgilendirme eğitimleri verildi.

Keşan'a bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ziyaret edilerek hem sağlık çalışanları hem de başvuran vatandaşlar bilgilendirildi.

Eğitimlerin yanı sıra bölge genelinde bilgilendirici afiş ve broşür dağıtımı yapılarak, viral hepatitlerden korunma yolları, bulaş riskleri ve tarama testlerinin önemi halkla paylaşıldı. Yetkililer, hepatitle mücadelede erken teşhisin ve toplum bilincinin artırılmasının en etkili silah olduğunun altını çizerek bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız süreceğini belirtti.