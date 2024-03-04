SARIYER / İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim süreci kapsamında, Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e de bir ziyaret gerçekleştirdi. İBB olarak, İstanbul’un markaları 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten İmamoğlu, “Esas hedefimiz olan İstanbul’a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. Bu noktada da özellikle İstanbul'un bu marka kulüpleri, en büyük yoldaşımız, en büyük paydaşımız olmalı. Bu işin siyaseti, partisi, kurumu olmaz; topyekun bir mücadeleyle mümkün. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan ve şimdi de İstanbul'daki sayın aday, bu niyet beyanıyla yola çıktığımız 2036 Olimpiyatları’nı sahiplenmişler. Bu da güzel bir şey. İş amacına ulaşmıştır. Gerektiğinde biz, bir araya gelmeyi başaran milletiz. İnşallah çok gecikmeden onu başarabiliriz. Arzumuz o” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim süreci kapsamında, Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşen buluşma sonrasında İmamoğlu ve Özbek, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İBB olarak, İstanbul’un markaları 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten İmamoğlu, “Onların sportif başarıları bizi çok mutlu ediyor. Türk sporu, spor kültürü, hatta cemiyet yaşamı, toplumsal yaşam adına özel konumları olan kulüpler. Dolayısıyla onların, bu toplumun başının tacı olduğunu biliyoruz. Tabii ki sportif yarışlar var. Bazen iğneleyici ya da karşılıklı sohbetler olabiliyor. Bunlar keyifli olduğu sürece, hiçbir problem yok. İnşallah hiçbir takımın birbirinin çokça canımı sıkan hale dönüşmemesi, centilmenlikle yürümesi dileğimiz” dedi.

“İSTANBUL'UN MARKA KULÜPLERİ, EN BÜYÜK YOLDAŞIMIZ, EN BÜYÜK PAYDAŞIMIZ OLMALI”

Şampiyonluk yarışını, iyi oynayan takımın kazanması temennisinde bulunan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Başkanımızın işaret ettiği gibi, İstanbul'un dünya çapında sportif oyunlara ev sahipliği yapması konusunda özenli çabalarımız var. Ki biz, her aşamasında kulüplerimizi ziyaretlerimizle ya da bir araya gelişlerimizle bilgi sahibi yaptık. Sağ olsun onlar da özellikle Sayın Başkan, bizim bu tür toplantılarımıza da eşlik ettiler. Esas hedefimiz olan İstanbul’a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. Bu noktada da özellikle İstanbul'un bu marka kulüpleri, en büyük yoldaşımız, en büyük paydaşımız olmalı. Bu işin siyaseti, partisi, kurumu olmaz; topyekun bir mücadeleyle mümkün. Biz, bunu inşa etmeye gayret ediyoruz. Devletimizin, hükümetin, bütün birimlerini, kurumlarını bu yönüyle mektuplarımızla hep davet ettik ya da işin parçası olması noktasında bu niyet beyanının karşılık bulmasını istedik. Her ne kadar karşılıklı bir diyalog masası oluşmamış olsa da hükümetin de -öyle bir tercihleri var- bizim bu niyet beyanımızı sahiplendiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan ve şimdi de İstanbul'daki sayın aday, bu niyet beyanıyla yola çıktığımız 2036 Olimpiyatları’nı sahiplenmişler. Bu da güzel bir şey. İş amacına ulaşmıştır. Gerektiğinde biz, bir araya gelmeyi başaran milletiz. İnşallah çok gecikmeden onu başarabiliriz. Arzumuz o.”

“MESELE, MEMLEKET MESELESİDİR

“2036’da yeni nesille, pırıl pırıl gençlerimizle, en üst seviyede katılım gösterdiğimiz, en üst seviyede madalyalar elde ettiğimiz, tarihe geçtiğimiz bir yılı bu şehre yaşatırız. Zira 2036’da kimin hangi makamda olacağının bir önemi yok. Mesele, memleket meselesidir. Memleketin sporu meselesidir. Spora dönük hizmet meselesidir. Bugün atılan her adım ya da atılan temelin, yarın o şekilde vücut bulması meselesidir. Belki de o gün geldiğinde, Allah sağlıklı ömür versin burada olan herkese, biz sadece övünerek tribünde izleyici de olabiliriz. Mesele, öyle iyi şeyleri üst üste koyarak, yapabilme meselesidir. İşimizin her aşamasına öyle baktık. Galatasaray Kulübümüz de bugün neredeyse 120 yaşında diyeceğimiz bir kulübümüz. 120 yaşına gelmişse, her aşamasını da iyi işler üst üste tırmandırarak gelmiştir diğer kulüplerimiz gibi. Bu tür hassas işlerin, hep iyi adımlar atarak, iyi hamleler yaparak, güzel işler yaparak, güzel şeyler söyleyerek inşa edilmesi şart. Sayın Başkan'a da bu hizmetlerinden dolayı, tabii ki Galatasaray, aynı zamanda İstanbul'a da hizmet etmiş oluyor. Teşekkür ederiz. Güzel verimli bir buluşma oldu. Elbette ki seçim süreciyle ilgili de bugüne kadar yaptıklarımız gibi, bundan sonra yapacaklarımız da dahil olmak üzzere kendisiyle bilgilerimizi paylaştık. Her şeyin hayırlısı. Galatasaray kulübümüze başarılar. Şehrimiz için de hayırlısı olsun.”

ÖZBEK: SAYIN BAŞKAN’LA İLİŞKİLERİMİZ SON DERECE İYİYDİ GALATASARAY AÇISINDAN”

Özbek de görüşmeyle ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Ben, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, yaklaşık olarak, 1,5 seneyi aşkın görevdeyim. Bu görev süresince, Sayın Başkanla ilişkilerimiz, son derece iyiydi Galatasaray açısından. Kendisi bayağı yoğun destek verdi Galatasaray'a. Bunun için kendisine özel teşekkür ederiz. 2024’ün ilk yarısı, seçimler ve yarışmalarla geçen bir dönem. Bildiğiniz gibİ, belediye seçimleri 31 Mart'ta. Ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Şampiyonluk yarışı da en az belediye seçimleri kadar vatandaşın ilgisini çekiyor. Araştırmalar da bunu böyle gösteriyor. Daha sonra da Mayıs ayında Galatasaray seçimleri var. Yani bir seçilme, yarışma dönemine girdik bu dönemde. İstanbul için en hayırlısını diliyorum. Sayın Başkan’a da başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları, özellikle sportif manada hem 2027 Avrupa Oyunları hem de 2036 Olimpiyat şehri olarak müracaatımız var. Çok yoğun çalışmayı gerektiriyor. Şimdi 31 Mart geliyor Sayın Başkanım. İnşallah Türkiye için, İstanbul için hayırlı bir sonuç çıkacak.”