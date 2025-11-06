Hyundai, geniş iç hacim, özgün tasarım ve ileri elektrikli araç teknolojilerini bir araya getiren tamamen yeni üç sıralı elektrikli SUV modeli IONIQ 9 Türkiye'de satışa sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Kasım 2024'te ilk kez tanıtılan Hyundai IONIQ 9, 2025 yılının en çok merak edilen elektrikli SUV modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Dünya çapında ödüller kazanan IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın başarısını temel alan yeni IONIQ 9, Hyundai'nin 2030 yılına kadar 21 farklı elektrikli modeli pazara sunma hedefinin önemli bir adımını oluşturuyor.

IONIQ 9, cesur ve işlevsel bir tasarıma sahip. Premium kaliteye sahip geniş kabini, ferah ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Modelin lounge benzeri iç mekânı; yumuşak tonlar, eliptik formlar ve panoramik cam tavan sayesinde doğal ışıkla birleşerek 'evden uzakta bir ev' hissi sunuyor.

Tamamen düz zemin yapısı, altı veya yedi kişilik oturma düzenine olanak tanıyor. Ön ve ikinci sıradaki Rahatlama Pozisyonlu Koltuklar, koltuk pozisyonu, koltuk sırtlığı açısı, bacak desteği açısı ve koltuk minderinin yüksekliğini dinlenme için en uygun konum ve açılara ayarlayarak ekstra konfor sağlıyor.

Sürücü için özel olarak geliştirilen masaj fonksiyonlu Ergo Motion koltuk, uzun sürüşlerde yorgunluğu azaltmak üzere tasarlandı.

Bagaj hacmi, üçüncü sıra koltuklar katlandığında 908 litre kapasiteye ulaşıyor; bu alan dört golf çantası ve dört Boston çantasını sığdıracak kadar geniş. Tüm koltuklar açıkken 338 litre, ön bagajda ise Progressive donanımda 88 litre, Calligraphy donanımında ise 52 litre ek saklama alanı sunuluyor.