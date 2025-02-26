Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Çocuklara Kitap Söyleşileri’nin son konuğu yazar Hümeyra Koçer Köylü oldu. İlkokul öğrencileriyle bir araya gelen Koçer Köylü, “Arkadaşım Bir Bakar Mısın?” kitabı üzerine, samimi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi “Çocuklara Kitap Söyleşileri”nde sevilen yazarlarla, çocukları bir araya getirmeye devam ediyor. Minik okurlarla bir araya gelen yazar Hümeyra Koçer Köylü, “Arkadaşım Bir Bakar Mısın?” isimli kitabı üzerinden, arkadaşlık ilişkilerinin önemini anlattı.

Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde düzenlenen etkinliğe; Abdurrahman Vardar İlkokulu, Hüsnü Züber İlkokulu, Nedim Öztan İlkokulu, Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulu ve Şehit Sıtkı Şen İlkokulu’ndan toplam 302 öğrenci katıldı. Hümeyra Koçer Köylü, söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphanesi’nin Kayapa İlkokulu durağında da öğrencilerle buluşarak kitabı üzerine sohbet etti.

Hümeyra Koçer Köylü, söyleşide çocukluk yıllarından bu yana dostluk bağlarına verdiği önemi vurgularken, kitabındaki “Koko” ve “Yunyun” karakterlerinin arkadaşlık hikâyesinin gerçek dostluğun değerini anlatan önemli bir örnek olduğunu dile getirdi.

Yazar Hümeyra Koçer Köylü, gerçek dostlukların zaman zaman sınavdan geçebileceğini, ancak güçlü bağların her zaman kazanacağını ifade ederek, “Gerçek dostlar, ayrı kalmaya dayanamaz. Önemli olan da budur” dedi.

Resimli kitapların çocuklar için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Hümeyra Koçer Köylü; hikâyelerin duygularla birleştiğinde, defalarca okunabileceğini söyledi.

Etkinlikte minik okuyucuların sorularını da yanıtlayan Hümeyra Koçer Köylü, programların sonunda çocuklar için kitaplarını imzaladı.