Huawei Digital Power, 'Tüm Senaryolara Uygun Şebeke Oluşturma, Yapay Zekayı Serbest Bırakma ve Mükemmelliği Oluşturma: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Ana Enerji Kaynağı Olarak İlerletmek' temalı Smart PV ve ESS 2026 En İyi 10 Trend Lansmanını gerçekleştirdi.

PRNewswire / SHENZHEN, Çin (İGFA) - Huawei Digital Power Smart PV ve ESS Ürün Grubu Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Müdürü Eric Zhong, yenilenebilir güç sistemlerinin ana enerji kaynakları olarak PV, rüzgar ve enerji depolama sistemlerini (ESS) hızlandırmak ve yüksek kaliteli endüstri gelişimini teşvik etmek için içgörüler ve pratik yollar sağlayan beraberindeki teknik raporla birlikte trendleri açıkladı.

Zhong, sektörün artık daha derin bir değer yaratma aşamasına girdiğini ve tek noktalı inovasyonlardan entegre ilerlemelere geçtiğini belirtti. Huawei, PV ve enerji depolama alanındaki uzmanlığından yararlanarak ilk 10 trendi açıkladı.

Trend 1: PV+rüzgar+ESS Sinerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Öngörülebilir, Kontrol Edilebilir, İstikrarlı Güç Kaynakları Olmasını Sağlayacak

Geleceğin şebeke ölçeğindeki PV+rüzgar+ESS tesisleri beş temel özelliğe sahip olmalıdır: İki temel (istikrarlı ve kontrol edilebilir enerji üretimi ve maliyetler) ve üç bileşen (%100 yenilenebilir enerji ile bağımsız çalışma, tam bağlantılı akıllı işbirliği ve yaşam döngüsü boyunca yüksek güvenlik ve kalite).

Trend 2: Şebeke Oluşturan ESS, Enerji Şebekesi İstikrarı ve Dengesinin Sağlanmasında Önemli Bir Destek Olacak

Şebeke oluşturan ESS'ler her yerde bulunur hale gelmektedir. Yenilenebilir enerji üretimindeki dalgalanmaları yumuşatır, enerji kaynağı istikrarını artırır, enerji piyasalarına katılır ve frekans düzenleme ve pik tıraşlama gibi yan hizmetler sağlarlar.

Trend 3: Üretim-şebeke-yük-depolama Sinerjisi Bölgesel Özerkliği ve Güç Arzının Küresel Koordinasyonunu Sağlayacak

Yapay zeka destekli akıllı sevkiyat teknolojisi, enerji üretimi, şebeke, yük ve ESS arasında derinlemesine işbirliği ve verimli koordinasyonu mümkün kılar.

Trend 4: Konut Tipi PV+ESS Senaryosunda, Yapay Zeka Etkinliğinden Yapay Zeka Yerliliğine Geçiş, Optimum Enerji Deneyimi Sunma

Konut tipi PV+ESS senaryolarında, ürünler yapay zeka destekli olmaktan yapay zeka yerelliğine doğru evrilmektedir. Yapay zeka, tasarım, deneyim ve İşletme ve Bakım aşamalarına tamamen dahil edilerek, maksimum öz tüketim temel stratejisinin ötesine geçerek optimum enerji deneyimine yönelik proaktif bir stratejiye dönüşüyor.

Trend 5: Yüksek Frekans ve Yoğunluk PV+ESS Cihaz Enerji Yoğunluğunda Artışa Neden Olacak

PV invertörlerin ve PCS'lerin enerji yoğunluğunun önümüzdeki birkaç yıl içinde %40'tan fazla artması beklenmektedir. Bu, PV+ESS sistemlerinin kalitesini ve verimliliğini büyük ölçüde artıracaktır.

Trend 6: Yüksek Gerilim ve Güvenilirlik LCOE Azaltımını Sağlayacak

Temel bileşenlerde ve yalıtım malzemelerinde daha iyi voltaj esnekliği, yüksek voltajlı mimarilere geçişi hızlandırıyor. Bu arada, güvenlik önlemleri reaktif müdahaleden proaktif önlemeye doğru ilerliyor.

Trend 7: Batarya ≠ ESS, Sistem Seviyesinde Batarya Yönetimi Güvenli ve İstikrarlı Çalışma İçin Çok Önemlidir

Dijital teknolojiler, aküleri hücrelerden sistemlere kadar doğru ve güvenilir bir şekilde yönetmek için kullanılır. Bu, daha yüksek deşarj kapasitesi, gelişmiş güvenlik, daha uzun hizmet ömrü ve yüksek kaliteli bir ESS için temel bir gereklilik haline gelen ESS'lerin basitleştirilmiş İşletme ve Bakımı için gereklidir.

Trend 8: Olgun Bir Şebeke Oluşturma Teknolojisi Sistemi Yenilenebilir Enerji Sisteminin İnşasını Hızlandıracaktır

Şebekeyi oluşturan ESS, elektrik şebekesinin 'pasif takipçisi' konumundan 'aktif mimarı' konumuna doğru evrilmektedir. Grid oluşturan teknolojiler, tek işlevli rollerin ötesine geçerek sistematik, derinlemesine entegre uygulamalara doğru ilerlemektedir.

Trend 9: Yapay Zeka Aracıları Yenilenebilir Enerji Santrali Otomasyonunu Mümkün Kılacak

Yapay zeka ajanları, yenilenebilir enerji tesislerine giderek artan bir hızla entegre edilecektir. Bulut-uç-cihaz sinerjisi, enerji santrali otomasyonunun sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Trend 10: Güvenlik Ölçümü Enerji Depolama Sektöründe Güvenlik Kapasitesinin Geliştirilmesini Sağlayacak

ESS güvenliği, numune bazlı kontrollerden tüm yaşam döngüsü boyunca kapsamlı, sistem düzeyinde değerlendirmelere doğru kaymaktadır. Ölçülebilir güvenlik göstergeleri tanımlayarak ve derecelendirilmiş gereksinimleri karşılamak için kapasiteleri sürekli olarak geliştirerek, endüstri uzun süredir devam eden sorunları nihayet çözebilir.