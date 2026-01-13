Yandex Maps uygulamasına eklenen yeni özellikle birlikte kullanıcılar, Ankara ve İzmir'de varış istasyonlarında en uygun çıkışı sağlayacak ya da hatlar arasında en kolay aktarmayı sunacak metro vagonunu artık kolayca bulabiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yandex Maps, metro vagonu öneri özelliğini Ankara ve İzmir'de de kullanıma sundu. İlk olarak İstanbul'da kullanıma sunulan bu araç sayesinde kullanıcılar, varış noktalarında en uygun çıkışı ya da hatlar arasında en kolay aktarmayı sağlayan metro vagonunu kolayca seçebiliyor.

Bu özellik, Yandex Maps uygulamasının hem Android hem de iOS sürümlerinde kullanılabiliyor.

Özellikle çok sayıda geçiş noktasının bulunduğu karmaşık aktarma merkezlerinde yolcuların daha kolay bir şekilde yön bulmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanırken, bu özelliğin özellikle yoğun saatlerde büyük bir avantaj sağlaması bekleniyor.

Ankara, İzmir ve İstanbul'daki istasyonları kapsayan yeni özellik Android ve iOS cihazlarındaki Yandex Maps uygulamasında kullanıma sunuldu.

Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için uygulamalarını en güncel sürüme yükseltmeleri yeterli.