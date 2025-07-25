Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kura çekimiyle adli yargıda iki adayın atamasını gerçekleştirdi. HSK kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama işlemlerini tamamladı.

11 Temmuz 2025 tarihinde yapılan kura çekimi sonucunda belirlenen atamalar, bugünkü Resmi Gazete’de kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu atama kararlarına göre, Cumhuriyet Savcısı adayı Furkan Sena Bayraktutan Giresun’un Şebinkarahisar Alucra Cumhuriyet Savcılığı’na, Hâkim adayı Osman Sabri Ömerbeyoğlu ise Kahramanmaraş Göksun Hâkimliği’ne atandı.