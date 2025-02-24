Avrupa’ya Türk iş gücü göçünün 60"ıncı yılı, 25 Şubat Salı günü Kayseri’de düzenlenecek kapsamlı bir etkinlikle anılacak. Göçün tarihsel ve kültürel mirasını ele alan programda sergilerden belgesel gösterimine, müzik dinletisinden akademik panele kadar birçok etkinlik yer alacak.KAYSERİ (İGFA) - Etkinlik, Hollanda Büyükelçiliği destekleriyle açılacak “Türk Kadın Öncüleri” sergisi ile başlayacak. Sergide, Hollandalı ve Türk sanatçıların göç hikâyelerini yansıtan 26 portrelik koleksiyon sergilenecek. Ardından, “Hollanda’da 60 Yıl Misafir İşçiler” belgeseli gösterilecek.

Müzikseverler için Erciyes Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu tarafından “Göç Türküleri” konseri gerçekleştirilecek. Etkinliğin akademik boyutunda ise “60 Yılda Avrupa’ya Göç” panelinde, uzmanlar Avrupa’daki Türk göçmenlerin sosyal uyumu, siyasal katılımı ve ekonomik fırsatları üzerine konuşacak. Panelde, Prof. Dr. Murat Erdoğan, Prof. Dr. Hamza Ateş, MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü ve gazeteci Burhanettin Carlak gibi isimler yer alacak.

Son olarak, Prof. Dr. Hamza Ateş’in sunacağı rapor, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının araçlarını geçici olarak Türkiye’ye getirmesinde karşılaştıkları bürokratik sorunları ve çözüm önerilerini ele alacak.

Etkinlik, tüm basın mensuplarına ve ilgililere açık olacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Yer: Kayseri Melikgazi Belediyesi Fuaye Salonu

13.00 – 13.30 | "Türk Kadın Öncüleri Sergisi" açılışı

13.30 – 14.00 | "60 Yıl Misafir İşçiler Belgeseli" gösterimi

14.00 – 14.30 | Müzik Dinletisi – Göç Türküleri konseri

14.30 – 14.40 | Açılış Konuşması

14.40 – 15.50 | Panel – “60 Yılda Avrupa’ya Göç: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifleri”

16.00 – 16.30 | Rapor Tanıtımı