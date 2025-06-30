TÜİK verilerine göre, H-ÜFE 2025 Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yıla göre yüzde 38,16 yükseldi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık artış yüzde 31,33 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

Endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,65 artış gösterdi.

SEKTÖREL ARTIŞLAR

Yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,33, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,38, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 46,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 43,04, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,69, idari ve destek hizmetlerde yüzde 43,68 artış kaydedildi.

Aylık bazda ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,33, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,13, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,02, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,41, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,12, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,80 artış gerçekleşti.

H-ÜFE’deki bu artışlar, hizmet sektöründeki maliyet baskılarının devam ettiğini gösteriyor. Özellikle gayrimenkul ve konaklama-yiyecek hizmetlerindeki yüksek artış oranları dikkat çekti.