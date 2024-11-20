Hitachi Astemo Türkiye, BTSO tarafından düzenlenen “İlk 250 Büyük Firma-2023” listesinde 40. sırada yer almayı başardı. Sürdürülebilir başarı odağında ilerleyen firma, elde ettiği bu önemli başarıyla hem Bursa'ya hem de ülkemize katma değer sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

BURSA (İGFA) - 27 ülkede yaklaşık 140 tesiste 90.000 kişiyi istihdam eden global bir otomotiv teknolojişirketi olan,binek ve hafif ticari araçlar için fren üretiminde ülkemizin en büyük firması konumundaki Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikası başarılı çalışmalarını sürdürüyor.

Hitachi Astemo Türkiye, BTSO tarafından düzenlenen “İlk 250 Büyük Firma-2023” listesinde geçen yıla kıyasla beş sıra yükselerek 40. sırada yer almayı başardı. Sürdürülebilir başarı odağında ilerleyen firma, elde ettiği bu önemli başarıyla hem Bursa'ya hem de ülkemize katma değer sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Hitachi Astemo Türkiye fabrikasının elde ettiği bu değerli başarıyı değerlendiren Genel Müdür Mesut Sancaklı, “Bursa’nın ve ülkemizin ekonomik başarıları konusunda önemli bir gösterge niteliği taşıyan ‘BTSO- İlk 250 Büyük Firma’ listesinde yükselişimiz devam ediyor. Bu başarı, ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ve kararlılığı sayesinde mümkün oldu.Birlikte ulaştığımız bu başarılarda imzası olan çalışanlarımız başta olmak üzere tümmüşterilerimize, tedarikçilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hitachi Astemo olarak durmuyor, daha yüksek hedeflere doğru hızla ilerlemeye devam ediyoruz.Sürdürülebilir büyüme hedeflerimize bağlı kalarak, yenilikçi çözümlerle sektördeki liderliğimizi sürdürmek için çalışmalarımız sürecek. Önümüzdeki yıllarda da bu ivmemizi koruyarak hem Bursa'ya hem de ülkemize en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.