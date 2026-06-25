26 Haziran'da ilk ve orta dereceli okullarda karne heyecanı ve yaz tatiliyle birlikte çocukların ekran başında geçirdiği süre de yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, çocukların ekran kullanımını yalnızca süre üzerinden değerlendirmenin doğru olmadığını belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden Psikolog Seher Sav, yaz tatilinde çocukların ekran kullanımına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çocukların geçmişte saatlerini sokakta oyun oynayarak geçirdiğini hatırlatan Sav, günümüzde dijital platformların bu alanın yerini aldığını belirterek, ekran karşısında geçirilen her uzun sürenin bağımlılık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Sav, bir çocuğun uzun süre oyun oynamasının tek başına bağımlılık göstergesi olmadığını vurgulayarak, 'Eskiden sabahtan akşama kadar saklambaç oynayan çocuklara bağımlı denmiyordu. Bugün ise ekran başında vakit geçiren çocuklar için bu ifade kolayca kullanılabiliyor' dedi.

Ailelerin yalnızca ekran süresini kısıtlamaya odaklanmak yerine çocuklara sorumluluk bilinci kazandırması gerektiğini belirten Sav, 'Önce sorumluluk, sonra keyifli etkinlik anlayışı yerleşmeli. Çocuk günlük görevlerini tamamladıktan sonra ekran kullanımına izin verilmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır' diye konuştu.

Dijital dünyanın risklerine de dikkat çeken Sav, özellikle çevrim içi oyunlar ve mesajlaşma uygulamalarında çocukların kimlerle iletişim kurduğunun aileler tarafından takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Yaz tatilinin aileler için önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Sav, çocuklarla birlikte bir 'yaz tatili sözleşmesi' hazırlanmasını önerdi. Günlük kitap okuma, tatil kitabı çalışmaları veya kısa akademik etkinliklerin planlanabileceğini belirten Sav, bu görevler tamamlanmadan dijital platformlara geçilmemesi konusunda ailelerin kararlı olması gerektiğini söyledi.

Teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini hatırlatan Sav, 'Her yeni teknolojik gelişmeye bağımlılık etiketi yapıştırmak yerine çocuklarımızı bu dünyaya bilinçli şekilde hazırlamalıyız' ifadelerini kullandı.