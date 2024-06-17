Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin her şey dahil yolculuklara farklı bir müşteri kitlesine hitap eden ve müslüman gezginlerin inanç temelli ihtiyaçlarıyla uyumlu imkanların dahil edilmesi, helal kruvaziyer pazarının büyümesini sağlıyor. 2027 yılında 39.5 milyon yolcuya ulaşması beklenen uluslararası kruvaziyer yolcu sayısının ortalama yüzde 7'sini helal kruvaziyer turizimden yararlanmak isten kişilerin oluşturması bekleniyor. Ayrıca helal turizm kapsamında yapılan harcamaların ise 2028 yılında 225 milyar dolara kadar yükselmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Kruvaziyer turizmi büyümeye devam ediyor. Kruvaziyer şirketlerinin yolcularının farklı ihtiyaç ve tercihlerini proaktif bir şekilde ele almaları, konseptlerini belirlerken özel diyet gereksinimleri, kültürel hassasiyetler ve dini inançları da dahil etmeleri sektörün büyümesinde en önemli etkenler olarak öne çıkıyor.

Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren öncü global teknoloji şirketi Mastercard, kruvaziyer turizmi pazarının büyümesine yönelik bir araştırma yayınladı. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin (CLIA) verilerinden yola çıkılarak oluşturulan araştırmaya göre 2019 yılında 29,7 milyon yolcu ile başarılı bir performans sergileyen sektör, 2020 yılında başlayan COVID-19 salgınından etkilendi ve yolcu sayıları 5,8 milyona geriledi. Sektör, kademeli bir toparlanma beklentisi ile 2021 yılında 4,8 milyon yolcuya düşerken, 2022 yılı itibariyle bir toparlanma sürecine girdi ve 2022 yılında 20,4 milyon kişiye ulaşarak güçlü bir şekilde geri döndü. 2023 yılında 31.5 milyon yolcuya ulaşan uluslararası helal kruvaziyer pazarının önümüzdeki dönemde güçlü şekilde büyümeyi sürdürmesi ve sırasıyla 2024’te 36 milyon, 2025’te 37.3, 2026’te 38.5 ve 2027 yılında 39.5 milyon yolcuya ulaşması bekleniyor.

KUZEY AMERİKA PAZAR LİDERİ

Kruvaziyer endüstrisinin küresel görünümü, bazı bölgelerin pazarda daha belirgin bir konuma sahip olduğu gösteriyor. Örneğin Kuzey Amerika yüzde 62'lik payıyla en büyük bölgesel kruvaziyer gemi pazarını oluşturuyor. Pazardaki bu hakimiyetin başlıca nedeni, önemli uluslararası oyuncuların önemli varlığı ve köklü bir endüstri altyapısı bağlı olduğunu gösteriyor.

AVRUPA EN BÜYÜK İKİNCİ GELİR PAYINI ELDE ETTİ

2022 yılında küresel pazarda toplamın yaklaşık yüzde 27'sini oluşturuyor. Artan ilgiyle Avrupa'daki yerel topluluklar için daha cazip yerler haline geliyor. Öte yandan kruvaziyer endüstrisinin son yıllarda giderek daha fazla Asya Pasifik bölgesine kaydığı görülüyor. Bölgedeki hükümetlerin turizm sektörünü desteklemesi pazarın büyümesine katkıda bulunuyor.

HELAL GEMİ SEYAHATİ KONSEPTİNE BÜYÜK İLGİ

Global kruvaziyer turizm bünyesinde her şey dahil yolculuklara farklı bir müşteri kitlesine hitap eden ve müslüman gezginlerin inanç temelli ihtiyaçlarıyla uyumlu imkanların dahil edilmesi helal kruvaziyer pazarını büyütüyor. Son yıllarda küresel helal turizm pazarı etkileyici bir büyüme kaydetti ve önümüzdeki on yıl içinde daha da genişlemesi bekleniyor. Bu doğrultuda helal turzim pazarının 2028 yılında 230 milyona ulaşması bekleniyor. Ayrıca helal turzim kapsamında yapılan harcamaların 2028 yılında 225 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.

Helal kruvaziyer yolcularının toplam kruvaziyer pazarı içindeki oranı kayda değer bir değişim geçiriyor. 2019-2023 yılları arasında toplam kruvaziyer yolcularının ortlama yüzde 3 ile 4’ünü helal kruvaziyer yolcuları oluşturdu. Bu oranın 2027 yılına kadar ortalama yüzde 7'ye yükselmesi ve helal kruvaziyer turizim dostu gemi seyahatlerine yönelik talebin artacağı tahmin ediliyor. Bu eğilim kruvaziyer endüstrisi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak için kruvaziyer şirketleri helal turizm dostu olanakları geliştirmeye odaklanarak hizmetlerini helal turizm seyahat pazarına yönelik pazarlama çabalarını yoğunlaştırması gerekiyor. Helal turizimden yararlanmak isteyen gezginlerin özel ihtiyaç ve tercihlerine hitap etmek pazarın büyümesini sürdürülmesi önemli unsur olarak öne çıkıyor.

DİJİTAL ÖDEMELER İLK SIRADA

Dijital ödeme yöntemlerinin rahatlığı ve güvenliği, yolcuların genel deneyiminde çok önemli bir rol oynuyor. Misafirlerin gezi rezervasyonu yapmaktan gemideki hizmetleri satın almaya kadar çeşitli işlemler gerçekleştirdiği gemi seyahatleri için de geçerli olmakla birlikte kruvaziyer yolcularının yüzde 85’i debit veya kredi kartı ile ödemeyi tercih ettiği görülüyor. Yolcuların çoğu temassız ödemeleri tercih ederken bu durum bir yolcu gemisinin yoğun ortamında önemli olan hızlı ve sorunsuz işlem arayışına yönelik artan bir eğilime işaret ediyor.

Dijital ödemeler artarken, yolcuların kayda değer bir kısmı ise nakit ödemeyi tercih ediyor. Bu durum, gemi seyahatlerinin nakit işlemlerini kabul etmeye devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Öte yandan toplam ödemeler içindeki yöntemleri sırasıyla e-cüzdan (), QR kod ödemeleri () ve mobil ödemeler () şeklinde sıralanıyor. Özellikle işlem kolaylığı, kullanımı, harcamaları takip etme yeteneği ve artan akıllı telefon penetrasyonu bu ödeme yöntemlerinin kullanılmasına yönlendiriyor.