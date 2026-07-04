Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) 2026 yılı Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 4 milyar 61 milyon 426 bin dolar olarak gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - UİB'in 2026 yılının ilk yarısındaki ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artarak 21 milyar 797 milyon 467 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı, 'İhracatımızı artırarak başladığımız 2026 yılının ilk yarısında da bu performansımız devam etti. Global ekonomideki belirsizliklere, bölgesel sıkıntılar ile enerji, petrokimya, lojistik maliyetlerinde ciddi artışlara, ve küresel ticaretteki korumacılık rüzgarlarına rağmen ihracatımızı artırarak sürdürüyoruz' dedi.

OİB'in ihracatı Haziran ayında 3,5 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Haziran ayında ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artarak 3 milyar 475 milyon 446 bin dolar olarak gerçekleşirken, bu yılın yarısındaki ihracat toplamı da yüzde 6'lık artışla 18 milyar 689 milyon 302 bin dolara ulaştı.

UTİB'in ihracatı Haziran ayında 106 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB), Haziran ayı ihracatı geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 18'lik artışla 105 milyon 877 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2026'nın ilk altı ayındaki ihracat toplamı ise 615 milyon 518 bin dolara ulaştı.

UHKİB'ten Haziran ayında 79 milyon dolar ihracat

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4'lük artışla 79 milyon 176 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) ihracatı, 6 aylık dönemde ise 421 milyon 686 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Haziran ayında 21 milyon dolar

Haziran ayında 20 milyon 849 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), 2026 yılının ilk yarısındaki ihracatı ise 108 milyon 277 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

UYMSİB'ten Haziran ayında 19 milyon dolarlık ihracat

Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 82'lik artışla 18 milyon 918 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB), 6 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 oranında artarak toplam 77 milyon 853 bin dolara ulaştı.