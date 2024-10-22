BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde ailesiyle 40 yıldır armut üreten 70 yaşındaki Hayriye Gündoğan, yıllık hasat ettiği yaklaşık 500 ton üründen daha fazla kazanç sağlamak için kendi buzhanesini inşa etmeye karar verdi.



Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) müracaat eden Gündoğan'ın projesi olumlu karşılandı. Kısa sürede yapımı tamamlanarak faaliyete geçen 500 ton kapasiteli deponun 3 milyon liralık maliyetinin yarısı TKDK tarafından hibe edildi.

Gündoğan, meyvenin uygun sıcaklıkta saklanabileceği tesis sayesinde Uludağ'ın eteklerinde 4 bin 500 ağaçlık bahçesinde yetiştirdiği "Santa Maria" ve "deveci" cinsi armutları, aracı olmadan değerinde pazarlamaya başladı. Ekim ayında hasat edilen armutları Mayıs ayına kadar depoda muhafaza edilerek yurt dışına gönderen Hayri Teyze'ye en büyük desteklerden biri de Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'tan geldi. Gürsu’da kadın üreticileri destekleyen ve E-Ticaret konusunda girişimcilik eğitimleri almasını sağlayan Başkan Işık, “ Hayriye Teyze hem şahsım hem de kadın üreticiler için müthiş bir örnek. Bu başarı dolu girişimcilik öyküsünün temel özelliği yöremizin tescilli ürünü armutların üzerine odaklanmış bir proje kapsamında büyümesi. Dolayısı ile kendisini hem destekliyor, hem de her alanda özellikle herkese örnek olmasını istiyorum” diye konuştu.