Hava sıcaklıklarının tüm yurtta ortalama 4 derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre; Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın sie genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin 'kuvvetli yağış' uyarısında bulunduğu iller ve bölge ise şöyle:

Yağışların Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.