Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da üç okulun toplu açılışını gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aşağıoba İlkokulunun bahçesinde düzenlenen ve hayırsever bir vakıf tarafından yaptırılan 3 okulun açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Depremde ağır kayıpların verildiğini anımsatan Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek liderliği, milletimizin alicenaplığı, dayanışma duygusuyla beraber bu felaketin yaralarını üzerinden çok zaman geçmeden sardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim ile ilgili talimatı şu idi: 'On bir ilin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından daha fazla dersliğimiz olacak. Şu an on bir ilin tamamında bitirdiğimiz yatırımlar ve eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız.'"

Bakan Yusuf Tekin, Hatay'da da depremlerden önceki derslik sayısının, yüzde 13 daha fazlasına sahip olunacağını söyledi.

Bakanlık olarak kendilerinin de sorumlulukları yerine getirip yaraları sarmak için çaba sarf edeceklerinin altını çizen Tekin, "Tabii bizim Bakanlık olarak depremin yaralarını sarmak açısından yaptığımız şey sadece bina yapmak değil, bu çerçevede çocuklarımızın yaşadığı öğrenme kayıplarından tutun, yaşadıkları psikolojiyi ortadan kaldırmak için yaptıklarımıza kadar, öğretmen arkadaşlarımızın yaşadıklarını tolere etmeye kadar bir dizi etkinlik de yaptık. Ama bir şey çok önemli, son günlerde çok tartışma konusu olan program, yani müfredat değişiklikleri de aslında bu konuyla çok yakından ilişkili çünkü biz bu bahsettiğimiz işleri yaparken sadece devlet ya da hükûmet olarak yapmadık. Bunları yanımızda bütün bir millet, vatandaşlarımız hep beraber yaptık. Bunun programlarla alakası da şu: Bu birliktelik, dayanışma ruhunun gelecek kuşaklara aksettirilmesi için programımızda çok güzel tedbirler aldık. Bu vatanseverlik, milletini sevme, milletin bütün fertleriyle dayanışma içinde olma duygusunu biz gelecek kuşaklarda artarak devam etmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Tekin, çok kadim bir millet ve devlet geleneğine sahip olduklarını söyledi. Bu devlet geleneğinin en temel vasıflarından bir tanesinin, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan, felaketle karşı karşıya kalan devletlere, uluslara ve milletlere hep yardımcı olduklarını vurguladı.

Bakan Tekin, etkinlik ve çabaların bütün dünyada ırkçılığın, zulmün, hoşgörüsüzlüğün, düşmanlığın ve fanatizmin egemen olduğu dönemde, bütün dünyaya buradan çok anlamlı bir mesaj vermiş olacaklarını dile getirdi.