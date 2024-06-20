Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay genelinde 68 araçlık ilaçlama filosuyla sürdürdüğü çalışmalarına modern ve teknolojik bir ekipman olan insansız hava aracını ekleyerek karadan ulaşılamayan noktaları da ilaçlamaya başladı.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay genelinde 68 araçlık ilaçlama filosuyla sürdürdüğü çalışmalarına modern ve teknolojik bir ekipman olan insansız hava aracını ekleyerek karadan ulaşılamayan noktaları da ilaçlamaya başladı.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sıcaklıkların artması ve uygun üreme koşullarının oluşmasıyla birlikte özellikle karadan ulaşımı kısıtlı olan üreme alanlarına yönelik, drone ile müdahale çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Başkanı Mehmet Öntürk’ün talimatları doğrultusunda ve daha etkin, sürdürülebilir bir mücadele sağlanması hedefiyle filoya dâhil edilen insansız hava aracıyla zamandan ve maliyetten ciddi oranda tasarruf edilecek.

Drone ilaçlaması karadan ulaşımın kısıtlı ve zor olduğu, haşerelerin üreme alanı olan su birikintileri, gölet, bataklık ve sazlık alanlarda yapılıyor.