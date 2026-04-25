Hava sıcaklarının artması ile birlikte sivrisinek ve haşere popülasyonunda oluşabilecek artışı kontrol altına almak amacıyla dere yataklarında larvasit uygulamaları devam ediyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen larvasit uygulama çalışmaları doğrultusunda; kent genelinde ve mücavir alanlarda bulunan su birikintileri ve su akıntılarının yavaş olduğu alanlar düzenli olarak kontrol edilirken, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen etkili biyolojik yöntemlerle de larvalar henüz oluşum aşamasındayken yok ediliyor.

Çevre sağlığının korunmasının yanı sıra kentte daha konforlu yaşam alanları sağlamak amacı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.