Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Zabıta Daire Başkanlığı'nın yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Zabıta personeline 'disiplin' vurgusu yapan Başkan Gülpınar, disiplin olmadan başarının olmayacağını söyledi.

Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binası'nı gezen Başkan Gülpınar, Zabıta Daire Başkanı Burak Küçük'ten yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı ve ardından zabıta personeliyle bir araya geldi. Programa Genel Sekreter Yardımcıları Vedat Akıllı ve Halil Aydeniz de eşlik etti.

Vatandaşlara daha hızlı, konforlu ve etkin hizmet sunmak amacıyla yeni binasında faaliyetlerine başlayan Zabıta Daire Başkanlığı'nın, artan hizmet kapasitesi doğrultusunda modern, donanımlı ve erişilebilir bir yapıya kavuştuğu belirtildi.

Zabıta personeline hitap eden Başkan Gülpınar, göreve geldiği günden bu yana en çok önem verdiği kavramın 'disiplin' olduğunu vurguladı. Disiplinin sağlandığı bir yapıda başarının kaçınılmaz olacağını ifade eden Gülpınar, belediyecilikte bu kavramın hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN GÜLPINAR: 'DİSİPLİNDE ISRARCIYIM'

Göreve başladıklarında disiplinin yeterince hâkim olmadığı bir tabloyla karşılaştıklarını belirten Gülpınar, 'Her şeyi dört dörtlük hale getirdik diyemem. Ancak görevde olduğum sürece disiplin üzerinde ısrarla durmaya devam edeceğim' dedi.

'ZABITA, BELEDİYENİN SAHADAKİ YÜZÜ'

Zabıta biriminin belediyenin sahadaki yüzü olduğuna dikkat çeken Gülpınar, disiplinin ilk olarak bu birimde yerleşmesi gerektiğini söyledi. Zabıtanın görevini dürüst ve disiplinli şekilde yerine getirmesi halinde belediyeciliğin büyük ölçüde başarıya ulaşacağını ifade eden Gülpınar, olası bir liyakatsizlik ya da gevşemenin ise tüm kurumu olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

'YENİ BİNA GELECEĞE YATIRIM'

Yeni hizmet binasının sadece bugüne değil, geleceğe bırakılan önemli bir eser olduğunu kaydeden Gülpınar, zabıta personelinden görevlerini ciddiyet, dürüstlük ve disiplin anlayışıyla yerine getirmelerini istedi.

Zabıta Daire Başkanı Burak Küçük ise yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının kazandırılmasından dolayı Başkan Gülpınar'a teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.