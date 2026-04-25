Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Esenler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Besra Artin'i evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları belirli aralıklarla ziyaret eden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmaları kapsamında, Besra Artin'i de Doğum gününde yalnız bırakmadı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen ziyarette doğum günü pastası kesilirken, çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Samimi ve duygusal anların yaşandığı kutlamada Besra Artin, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.