İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta hizmete açtığı Hasan Ali Yücel Kütüphanesi; zengin koleksiyonu, modern çalışma alanları ve erişilebilir yapısıyla öğrencilerden emeklilere kadar her kesimin uğrak adresi haline geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Kültürpark'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi gibi İzmirlilerin yoğun ilgisini görüyor.

Toplam 2 bin metrekarelik alana sahip kütüphane; modern yapısı, 20 bin kitaplık koleksiyonu ve 250 kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Pazar hariç her gün 08.00-23.00 saatleri arasında açık olan kütüphanede; sesli ve sessiz çalışma odaları, bilgisayar bölümü, görme engelliler için erişilebilir alanlar ve ücretsiz internet hizmeti bulunuyor. Özellikle gençlerin tercih ettiği kütüphane, merkezi konumu ve doğayla iç içe ortamıyla her yaştan İzmirlilere hitap ediyor.

İHTİYAÇLARA GÖRE TASARLANDI

Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'nin 3 Nisan'da hizmete açıldığını belirterek, Kültürpark'taki Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi'nden edinilen deneyimin projeye yansıtıldığını söyledi.

Önenç, yapılan memnuniyet anketleri ve ihtiyaç analizlerinde özellikle gençlerin farklı çalışma alanlarına ihtiyaç duyduğunun görüldüğünü ifade etti. Bu doğrultuda sesli ve sessiz çalışma odaları, bireysel alanlar ve tam donanımlı bilgisayar bölümü oluşturulduğunu aktardı.

Erişilebilirliğe de önem verdiklerini vurgulayan Önenç, erişilebilir alanı görme engellilere yönelik düzenlediklerini, bu alanı farklı engel gruplarını kapsayacak şekilde genişleteceklerini söyledi.

Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'ni yalnızca sınavlara hazırlanan öğrenciler değil, farklı yaş gruplarından İzmirliler de kullanıyor. Kütüphanede kitap okumayı alışkanlık haline getiren 76 yaşındaki Mustafa Asil Boyacıoğlu, 'İzmir'in farklı yerlerindeki kütüphanelerin hepsini ziyaret ettim ama burası olağanüstü derecede güzel. Çok huzurlu bir ortam var. Kendimi burada özgür hissediyorum ve istediğim kitabı buluyorum. Personel çok yardımcı oluyor. Özellikle emeklilere bu kütüphaneye gelmelerini tavsiye ederim. Burayı yapanlara, düşünenlere binlerce teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

KÜLTÜRPARK'TA ÖNCE ANTRENMAN SONRA KÜTÜPHANE

Kültürpark'ta koşu antrenmanı yapan Remzi Yıldırım ve Özgür Doğan, sporun ardından Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'ni ziyaret ediyor. Remzi Yıldırım, Kültürpark'ı çok amaçlı kullandıklarını belirterek, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta Hasan Ali Yücel adını taşıyan bir kütüphane yapması çok kıymetli. Okudukça umarım birbirimizi anlayabilmenin bir yolunu bulabiliriz' dedi. Özgür Doğan da 'Kültürpark'ta düzenli olarak antrenman yapıyoruz. Önce İlber Ortaylı Kütüphanesi'ne uğruyoruz ardından Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'ne geliyoruz. Harika bir yapı, mükemmel bir tesis. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizim için bulunmaz bir nimet' diye konuştu.