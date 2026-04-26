Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat takvimi kapsamında müzikseverleri özel bir konser programında buluşturuyor. Kent Orkestrası tarafından sahnelenecek 'Bir Nefes Dinleti' klarnet konserinde, seçkin eserler sanatseverlerle buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, Kent Orkestrası'nın sahne alacağı 'Bir Nefes Dinleti' adlı klarnet konseriyle devam ediyor. Program 27 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

KLARNET SOLİST YALÇIN GÜNDÜK

27 Nisan Pazartesi günü Ziya Taşkent Konser Salonu'nda düzenlenecek program saat 20.00'da başlayacak. Klarnette Yalçın Gündük'ün solist olarak yer alacağı konserde, orkestra güçlü kadrosuyla sahne alacak. Dinleyicilere keyifli ve nitelikli bir müzik akşamı sunacak programa tüm sanatseverler davet edildi.