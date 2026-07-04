Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak ve çocukları doğal sütle buluşturmak amacıyla 3 Temmuz 2020'de başlattığı Halk Süt Projesi, 6 yıldır aralıksız devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Antalya'nın dört bir yanında ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arası çocuklarına ücretsiz sütleri ulaştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği Halk Süt Projesi, 2020 yılından bu yana minikler için sağlıklı besin kaynağı olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına aylık 8 litre süt desteği veriliyor. Hijyenik koşullarda hazırlanıp paketlenen sütler, ücretsiz olarak ailelere ulaştırılıyor. 6 yıldır devam eden proje kapsamında bugüne kadar 33 bin 132 çocuğa, 4 milyon 610 bin 624 litre Halk Süt ulaştırıldı.

AİLELER MEMNUN

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak ulaştırılan sütler, çocukların temel besin ihtiyacını karşılamakla birlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, geleceğin teminatı olan çocuklara verdiği önemi de ortaya koyuyor. Aileler, çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olan sütün, ücretsiz şekilde dağıtılmasından dolayı çok memnun.

EVLERE KADAR TESLİM

Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunan projede, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından özenle hazırlanan süt paketleri ailelerin evlerine kadar teslim ediliyor. Başvurular sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından titizlikle değerlendirilerek, desteğin ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması sağlanıyor.

ONLİNE BAŞVURU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Süt Projesi'ne başvurmak isteyen aileler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi olan antalya.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak online başvuru gerçekleştirebiliyor.