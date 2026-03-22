ABD'nin San Diego kentindeki 'Türk Evi' (House of Türkiye), gurbetteki Türkler için bir yuva oldu. Yıllık milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan evde, Türk kültürü ve lezzetleri tanıtılıyor. House of Türkiye Başkanı Fatih Ulupınar, evlerinin 4. yılını kutladıklarını söyledi.

Ferit BİNZET / ABD (İGFA) - ABD'nin San Diego kentinde, Balboa Park'ın kalbinde yükselen 'Türk Evi' (House of Türkiye), yalnızca bir kültür merkezi değil; hasretin, aidiyetin ve birlik duygusunun ete kemiğe büründüğü bir yuva haline geldi.

Yıllar süren emek, sabır ve kararlılığın ardından 29 Ağustos 2021'de kapılarını açan House of Türkiye, uluslararası 'Evler' projesi kapsamında Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi oldu. Bu kapıdan içeri giren herkes, sadece bir ülkeyi değil; köklü bir geçmişi, zengin bir kültürü ve sıcak bir insanlığın izlerini keşfediyor.

GURBETTE BİR ARAYA GELEN KALPLER

San Diego'da yaşayan Türkler için burası bir bina değil; bir özlemin, bir kimliğin ve bir dayanışmanın adresi. Her etkinlikte, her buluşmada Türkiye yeniden yaşanıyor. Gönüllülerin emeğiyle hayat bulan bu mekânda, kültür sadece anlatılmıyor, hissediliyor.

Türk halk oyunlarının coşkusu, müziğin sıcaklığı, el sanatlarının inceliği ve mutfağın eşsiz lezzetleri: House of Türkiye'de düzenlenen etkinlikler ziyaretçileri adeta Anadolu'nun dört bir yanına götürüyor. Bir bardak demli çay, sıcak bir gözleme ya da paylaşılan bir kahkaha: Hepsi bu evde Türkiye'nin ruhunu yaşatıyor.

MİLYONLARCA İNSANA UZANAN BİR HİKÂYE

Her yıl milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği Balboa Park'ta yer alan bu özel mekân, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyanın dört bir yanından gelen insanlara ulaştırıyor. Buraya gelenler sadece bilgi edinmiyor; Türkiye'yi hissediyor, tanıyor ve çoğu zaman kalplerinde bir seyahat hayaliyle ayrılıyor.

'BU EV BİZİM' DİYENLERİN HİKÂYESİ

House of Türkiye Başkanı Fatih Ulupınar, bu anlamlı günün duygusunu şu sözlerle dile getirdi:

'Bugün bizim için çok özel bir gün. Hem Ramazan Bayramı'nı hem Nevruz'u hem de evimizin 4. yılını birlikte kutladık. Sevdiklerimizle, dostlarımızla bir araya geldik. Bu ev kolay kurulmadı; yıllarca emek verdik, sabrettik ve başardık. Şimdi ise bu evde Türkiye'yi anlatıyor, yaşatıyoruz.'

Ulupınar'ın sözleri, bu yapının ardındaki mücadelenin ve inancın en güçlü ifadesi olarak yankılanıyor.

Gönüllülerden Berna Erten ise bu çabanın samimi yüzünü anlattı: 'Bizler her hafta sonu ailelerimizle birlikte buradayız. Çocuklarımızla birlikte Türkiye'yi tanıtıyoruz. İnsanlar ülkemizi merak ediyor, sorular soruyor. Biz de elimizden geldiğince anlatıyoruz. Bu ev bizim gururumuz.'

'BURASI SAN DIEGO'DAKİ TÜRKİYE'

Bir diğer gönüllü Dilek Kıncal ise duygularını şu sözlerle paylaştı: 'Burası bizim için San Diego'daki Türkiye. Özlemimizi burada gideriyoruz. Misafirlerimize geçmişimizi, bugünümüzü anlatıyoruz. Adeta küçük bir turizm ofisi gibi çalışıyoruz. Ama en önemlisi, burada kendimizi evimizde hissediyoruz.'

Ailesinde bir Türk gelini olan İskoçyalı Thom Somes ise duygularını şöyle ifade etti:

'Burada olmak bizim için gerçekten çok özel bir duygu. Ailemizde Türk kültürüyle güçlü bir bağ var. Oğlumuz, annesi İngiliz babası Türk olan biriyle evlendi. Yani gelinimiz yarı Türk. Bu vesileyle İstanbul'a ve Türkiye'ye gitme fırsatı bulduk, aile ziyaretleri gerçekleştirdik. Evimizde hem Türk bayrağı hem de İskoç bayrağı var. Çünkü gelinimiz aynı zamanda İskoç kökenli. Kendisi Birleşmiş Milletler'de çalıştı ve altı dil biliyor. Böyle güçlü ve kültürlerarası bir bağın parçası olmak bizim için büyük bir gurur. Ailemizde Türk kökeninin olması, Türkiye'ye olan sevgimizi daha da derinleştirdi. Artık bu bağ sadece ziyaretlerden ibaret değil, tamamen aileden gelen bir sevgiye dönüştü. Biz hayvanlarla ilgili bir iş yapıyoruz. Bu yüzden İstanbul'da sokak hayvanlarına gösterilen ilgi ve şefkat bizi çok etkiledi. Bu yaklaşım gerçekten kalplerimize dokundu.

Kısacası Türkiye, bizim için sadece bir ülke değil; aynı zamanda bir aile, bir duygu ve güçlü bir bağ demek.'

KÜLTÜRLER ARASINDA KURULAN SICAK BİR KÖPRÜ

House of Türkiye, yalnızca bir kültür evi değil; farklı milletleri bir araya getiren, önyargıları yıkan ve dostluklar kuran bir köprü. Her ziyaretçiyle birlikte büyüyen bu hikâye, Türkiye'nin kalpten gelen sıcaklığını dünyaya taşımaya devam ediyor.

Ve belki de en önemlisi:

Bu ev, binlerce kilometre ötede bile 'memleket' duygusunun asla kaybolmadığını hatırlatıyor.