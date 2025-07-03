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Belde Belediyesi'nin başkanlığını 2019 yılından bu yana MHP'li Rıza Çetin Tanış sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Gümüşhane Merkez’e bağlı Arzularkabaköy Beldesi’nin adının “Bahçeli” olarak değiştirildiğini Resmi Gazete’de duyurdu. GÜMÜŞHANE (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Gümüşhane ili Merkez ilçesine bağlı Arzularkabaköy Beldesi’nin adının “Bahçeli” olarak değiştirilmesine karar verdi.

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