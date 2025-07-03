İçişleri Bakanlığı, Gümüşhane Merkez’e bağlı Arzularkabaköy Beldesi’nin adının “Bahçeli” olarak değiştirildiğini Resmi Gazete’de duyurdu.GÜMÜŞHANE (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Gümüşhane ili Merkez ilçesine bağlı Arzularkabaköy Beldesi’nin adının “Bahçeli” olarak değiştirilmesine karar verdi.
5393 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca alınan karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Belde Belediyesi'nin başkanlığını 2019 yılından bu yana MHP'li Rıza Çetin Tanış sürdürüyor.
Kaynak: İGF