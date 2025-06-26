Diş Hekimi Yusuf Sert ağız ve diş sağlığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Eyüpsultan Camisine ziyarete gelenlere ikram edilen lokum, şeker vb gıdaların, düzenli kontrolü yapılmayan tedavilerde kaplama dişlerinin ve dolgularının çıktıklarına ve o panikle ilk benim muayenehanemi görüp çare aradıklarına şahit olduğunu ifade eden Diş Tabibi (DT) Yusuf Sert, Sabah kahvenizi yudumlarken dişinizin sızlamasıyla başlayan bir günün, sadece keyfinizi değil, planlarınızı da alt üst edebileceğine dikkat çekerek "Oysa bu gibi durumlar, çoğu zaman basit bir önlemle, yani düzenli ağız ve diş bakımıyla kolaylıkla önlenebilir" dedi.

Diş sağlığının, genellikle ihmal edilen ancak günlük yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen hayati bir konu olduğunu vurgulayan DT Yusuf Sert, 'Yetersiz ağız hijyeni yalnızca diş çürüklerine veya diş eti problemlerine yol açmakla kalmayacağını; aynı zamanda kötü ağız kokusu, çiğneme güçlüğü, konuşma bozuklukları ve özgüven kaybı gibi birçok sosyal ve fiziksel probleme de neden olabileceğine" dikkat çekti. Dt. Yusuf Sert diş sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri kısaca şöyle anlattı:

"Örneğin, bir iş görüşmesinde rahat konuşamamak ya da gülümsemekten çekinmek, sadece estetik değil, psikolojik bir sorundur. Özellikle ağız kokusu, bireylerin sosyal ilişkilerini zedeleyen en yaygın nedenlerden biridir. Bunun yanında, ileri düzeydeki diş eti hastalıkları, kalp hastalıkları ve diyabet gibi sistemik rahatsızlıklarla da ilişkilendirilmektedir.

Günde iki kez diş fırçalamak, düzenli diş ipi kullanmak ve yılda en az iki kez diş hekimi kontrolüne gitmek, sağlıklı bir ağız yapısının temelini oluşturur. Bunlar küçük ama etkili alışkanlıklardır. Unutmayın, diş ağrısı geldiğinde değil, gelmeden önlem almak hem sağlığınız hem bütçeniz açısından çok daha kazançlıdır.

Eyüpsultan Camisine ziyarete gelenlere ikram edilen lokum, şeker vb gıdaların, düzenli kontrolü yapılmayan tedavilerde kaplama dişlerinin ve dolgularının çıktıklarına ve o panikle ilk benim muayenehanemi görüp çare aradıklarına şahit olmuşumdur.

İkram edilen tatlılar,ağzınızda acı bir tat bırakmasın.

Bugün aynaya bakıp gülümseyin… Diş sağlığınız, sizinle birlikte gülebiliyor mu?

Sağlıkla gülümseyen günler dilerim."

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