Uluslararası alanda tanınan ve saygı gören piyanist, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Avusturya ve Almanya’da gerçekleştirdiği başarılı turnenin ardından Türkiye’deki dinleyicileriyle yeniden buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın Avrupa’daki konserleri büyük ilgi görürken, önümüzdeki yaz aylarında düzenlenecek bir yaz akademisinde “masterclass”lar vermek üzere davet edildi. Türkiye turnesinde Mayıs ayı boyunca Ankara, Bursa, İzmir, Van ve İstanbul’da sahne alacak Onay'ın programları şöyle:

2 Mayıs Uluslararası Piyano Yarışması – Açılış Konseri (Ankara)

Onay, 2-4 Mayıs 2025 tarihlerinde 2025 IPPA Uluslararası Piyano Yarışması Türkiye Kategorisi'nin açılış konserinde sahne alacak. 2 Mayıs günü saat 20.00’de Ankara Bilkent Konser Salonu'nda gerçekleşecek konserde Gülsin Onay’ın yanı sıra Gökhan Aybulus, Oliver Jia, Belinda Chen Yokuş ve Jiyuan Grace Zhang da sahne alacak. Sanatçı, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alacak.

7 Mayıs – İAAF Açılış Konseri (İzmir)

İzmir'de 7-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir Sanat ve Antika Fuarı (İAAF İzmir), Gülsin Onay konseriyle açılacak. 7 Mayıs 20.30’da İzmir Gaziemir’deki İAAF Sahne’de düzenlenecek olan konserde Onay, bir piyano resitali verecek.

9 Mayıs – Mozart Piyano Konçertosu no.20 K466 (Bursa)

Gülsin Onay, 9 Mayıs’ta Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda sahne alacak. Bursa Nilüfer Oda Orkestrası eşliğinde seslendireceği Mozart’ın Piyano Konçertosu No.20 K466 eserinde, orkestrayı şef Deniz Tan yönetecek. Konser saat 20.30’da başlayacak.

11 Mayıs – Tairia’da Anneler Günü Özel Konseri (Van)

Anneler Günü vesilesiyle Van’da düzenlenecek özel konserde Gülsin Onay’a keman sanatçısı olan oğlu Erkin Onay eşlik edecek. “Bir anne, bir oğul, bir sahne” temalı konser 11 Mayıs’ta saat 19.30’da Tariria Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

23-25 Mayıs – ADS Gülsin Onay Piyano Festivali (İzmir)

Gülsin Onay, 23-25 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek ADS Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Festivalin jüri kadrosunda Gülsin Onay’ın yanı sıra Sontraud Speidel, Antonio Di Cristofano, İris Şentürker ve Aras Deniz Sipahi bulunuyor. Onay ayrıca, festival kapsamında 24 Mayıs saat 20.30’da İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi'nde Erkin Onay ile birlikte bir piyano-keman resitali verecek. 25 Mayıs saat 20.30’da tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı ile birlikte “Tarih Notalara Dokununca” başlıklı özel etkinlikte sahne alacak.

31 Mayıs – Grand Pera Emek Konseri (İstanbul)

Gülsin Onay, Mayıs ayını İstanbul’da vereceği özel bir solo resitalle noktalayacak. 31 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde, İstanbul’daki müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.