İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent genelinde hızla devam eden kentsel dönüşüm sürecine ilişkin meclis oturumu öncesi bilgilendirme yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nın nisan ayı oturumu üçüncü birleşimi öncesi, Büyükşehir iştiraki İZBETON tarafından kent genelinde belirlenen yerlerde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda temsilci olduğunu iddia eden kişiler tarafından yapılan açıklamalara karşı uyarılarda bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, kentsel dönüşüm sürecindeki son durum hakkında bilgi verdi.



'SAYIŞTAY VE MÜFETTİŞLERİN ELEŞTİRİLERİNİ DİKKATE ALDIK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm süreci hakkında konuşan Başkan Tugay, 'Bugün hala problemler devam ediyor gibi yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. İşin gerçeği şu; geçen dönem bazı kentsel dönüşüm projeleri, İZBETON üzerinden yürütüldü. İZBETON'un kooperatiflerle anlaşması gibi bir durum oldu. Bununla ilgili olarak Sayıştay ve Mülkiye müfettişleri tarafından incelemeler oldu. Kooperatifler ile sözleşmelerin sonlandırılması ve İZBETON tarafından bu sürecin yürütülmesi gerektiği bizlere bildirildi. Bunları dikkate almak zorunda kaldık ve sözleşmeleri sonlandırdık. Tapu sahipleri mağdur ve belediyemizin verdiği söz yerde kalmasın diye anlaşmalar gözden geçirildi. Kooperatif üzerinden yürüyen inşaatların devam etmediği görüldüğü için yapım işine İZBETON üzerinden devam etmeye karar verdik. Bu durumda sözleşmelerin askıya alınmasına karar verdik ve şantiyelerin teslim alınması süreci gerçekleşti. Zorlu ve sıkıntılı bir süreçti ama özellikle Sayıştay'ın, müfettişlerin eleştirilerini dikkate alarak bunu yapma zorunluluğumuz vardı' şeklinde konuştu.



'VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN DİYE KİRA DESTEĞİNİ 4 KATINA ÇIKARDIK'

Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için yeni uygulamaları ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Tugay, 'Gecikmiş olan bazı yapım işlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uzlaşmış olan vatandaşlarımız mağdur olmasın diye 5 bin lira civarında olan kira desteğimizi 4 katına, 20 bin liraya çıkardık. Bakanlığın benzer durumlarda ödediği kira yardımı 5 bin lira civarında. Vatandaşımız mağdur olmasın diye usulüne uygun ikmal ihaleleri yapıldı. Bu ihalelere karşı açılan davalar, mahkemelerin bu ihaleleri onaylamasıyla hukuki olarak tamamen geçerlilik kazandı. Bu süreç içerisinde herhangi bir itilafın olmaması için geçmişte problemli görülen firmalarla yeniden bir yapım sözleşmesi yapılmadı. Bunlar yapıldıktan sonra hem hak sahipleri, hem kooperatif üyeleri belediyeye karşı tekrar güven sağladı ve yeniden sözleşmeleri imzalamaya başladık' dedi.



'TOPLAM 7 BİN 650 BAĞIMSIZ BİRİM İNŞAAT HALİNDEDİR'

Başkan Tugay, 'Yakınlarda Örnekköy'de 6'ncı etap kentsel dönüşüm etabı da mevzuata uygun olarak ihale edildi. Burada 1300 konutluk 6'ncı etabın ihalesi de tamamlandı. Bugün itibariyle belediyemiz aracılığıyla 6 bin 350 bağımsız bölümün inşaatı devam ediyor. Toplam 7 bin 650 bağımsız birim inşaat halindedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen 16 yılda 1150 konut teslim etmişti. Biz bu yıl sadece Örnekköy'de ve Gaziemir'de 2 bin civarında konutu teslim edeceğiz. Çiğli Güzeltepe ve Konak Ballıkuyu'da uzun yıllar dönüşüm bekleyen alanlarla ilgili uygulamaya geçme aşamasındayız. Oldukça nitelikli bir kentsel dönüşüm çalışması yürüyor' ifadelerini kullandı.