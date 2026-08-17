Gülben Ergen, Eylül ayında Çin'e gitmeyi planlıyor. Kadim kültürleri araştırmayı seven sanatçı, Çin'deki deneyimlerini doğal kozmetik, sağlıklı beslenme ve hayat yolculuğuna dair hazırladığı yeni kitabında okurlarıyla paylaşacak.
İSTANBUL (İGFA) - Yoğun bir yaz dönemini geride bırakan Gülben Ergen, yeniden Uzak Doğu yolcusu. Daha önce gerçekleştirdiği Japonya ve Kore seyahatlerinden çok etkilendiğini söyleyen Gülben Ergen, Eylül ayında Çin'e gitmeyi planlıyor.
Kadim kültürleri araştırmayı seven ünlü sanatçı; doğal kozmetik, sağlıklı beslenme ve hayat yolculuğunu kaleme aldığı kitabına Çin'de yaşayacağı deneyimleri de taşıyacak.
Gülben Ergen, Uzak Doğu seyahatlerinden edindiği izlenimleri ve keşiflerini yeni kitabında okurlarıyla paylaşacak.