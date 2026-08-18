Bir süredir hastanede tedavi gören şarkıcı Deniz Seki, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedavisinin sürdüğünü ve fizik tedaviye başladığını açıkladı. Seki, hayranlarından dualarını eksik etmemelerini istedi.

İSTANBUL (İGFA) - Şarkıcı Deniz Seki, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kendisi için endişelenen ve sağlık durumunu merak edenlere seslenen Seki, 'Çok şükür, ben gayet iyiyim' ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Seki, bir yandan da fizik tedaviye başladığını açıkladı. Hastane ortamında bulunmanın ve bu süreci geçirmenin kolay olmadığını ifade eden sanatçı, mental olarak kendisini pozitif tutmaya ve güzel düşünmeye çalıştığını söyledi.

'DUALARINIZI BENDEN EKSİK ETMEYİN'

Hayranlarından destek isteyen Seki, 'En kısa zamanda tamamen iyileşip ayağa kalkmam ve yeniden sizlerle buluşmam için güzel dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum' dedi.NSeki, paylaşımının sonunda takipçilerine sevgisini ileterek 'Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız' ifadelerini kullandı.

Herkese yeniden merhaba: ????



Soran, arayan ve merak eden o kadar çok kişi var ki, buradan bir kez daha içinizi rahatlatmak istedim. Çok şükür, ben gayet iyiyim. Hastanede tedavim devam ediyor, bir yandan da fizik tedavilerime başladım.



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