Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüncü kızlarına Mihre adını verdi. Arya ve Zeynep Mira'nın ardından Mihre ile birlikte aile beş kişi oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Türk müziğinin sevilen isimi Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen minik kızlarına Mihre adı verildi.

Türk müziğinin başarılı sanatçısı Berkay ile 2016 yılında dünyaevine girdiği Özlem Ada Şahin, üçüncü kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çiftin bebekleri, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya geldi. Berkay ve Özlem Ada Şahin, yeni doğan kızlarına Mihre adını verdi.

Berkay ve Özlem Ada Şahin çiftinin ilk kızları Arya 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Mira ise 2019 yılında dünyaya gelmişti. Mihre'nin doğumuyla birlikte aile beş kişilik oldu.

Doğum haberinin ardından sanat dünyasından dostları ve çiftin sevenleri, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları paylaşarak Berkay ve Özlem Ada Şahin ailesine iyi dileklerini iletti.