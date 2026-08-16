Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahne alan sevilen sanatçı Oğuzhan Koç, festival izleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

ERZURUM (İGFA) - Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser alanına saatler önce gelen izleyiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Sevenleri Oğuzhan Koç'un şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusuna ortak oldu.

Ünlü sanatçı, 'Kimseler Bulamasın Bizi', 'Ayy' ve 'Yüzük' gibi beğeniyle dinlenen parçalarını Erzurumlu hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Enerjik sahne performansı ve dinamik repertuvarıyla büyük beğeni toplayan Oğuzhan Koç, festivalin ilk gününde Erzurumlulara müzik dolu anlar yaşattı.

Müzik ve eğlencenin bir araya geldiği gecede izleyiciler sanatçının performansına alkışlarıyla eşlik ederken, konser alanındaki hareketlilik gece boyunca devam etti.