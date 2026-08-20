Şarkı yazarı ve yorumcu Çodur, 20 Ağustos Perşembe akşamı BLIND'da sahne alacak. İrem Derici'nin konuk olacağı gecede, ikilinin sürpriz performanslar sergilemesi bekleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin genç şarkı yazarı ve yorumcularından Çodur (Mert Çodur), 20 Ağustos Perşembe (bugün) akşamı BLIND'da sahne alacak. Gecenin özel konuğu ise İrem Derici olacak.

Zeynep Bastık, Simge, Berkay ve Murat Boz gibi isimlerin şarkılarında imzası bulunan Çodur, geçtiğimiz aylarda İrem Derici ile 'Yıkılana Kadar' düetinde buluşmuştu.

Son olarak Ayşe Hatun Önal ile 'Çıktı Yangınlar' şarkısını yayımlayan Çodur, BLIND konserinde İrem Derici ile birlikte sürpriz performanslara imza atacak.