Guinness Dünya Rekorları tarafından '1 kWh sınıfının en hızlı şarj olan taşınabilir güç istasyonu' olarak tescillenen ANKER SOLIX C1000 Gen 2, Türkiye'de kullanıcılarla buluştu. Cihaz, 43 dakika 48 saniyede tam şarj olabiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Guinness Dünya Rekorları tarafından '1 kWh sınıfının en hızlı şarj olan taşınabilir güç istasyonu' unvanıyla tescillenen ANKER SOLIX C1000 Gen 2, Türkiye'de satışa sunuldu.

Sanal İletişim distribütörlüğünde kullanıcılarla buluşan model, 1.024 Wh kapasitesi ve gelişmiş şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Cihazın Guinness tarafından doğrulanan en dikkat çekici özelliği ise 43 dakika 48 saniyede tam şarj olabilmesi oldu. Kamp, karavan, açık hava etkinlikleri, mobil çalışma alanları ve evlerde yedek enerji ihtiyacı gibi geniş bir kullanım alanına hitap eden cihaz, taşınabilir enerji çözümleri kategorisinde yeni bir referans noktası olarak değerlendiriliyor.

HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

ANKER SOLIX C1000 Gen 2, 1.600 W'a kadar AC giriş gücü ve çift yönlü inverter teknolojisi sayesinde geleneksel modellere göre çok daha kısa sürede şarj olabiliyor. Resmî ölçümlere göre elde edilen 43 dakika 48 saniyelik tam dolum süresi, cihazın Guinness Dünya Rekoru ile tescillenmesini sağladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, uzun şarj bekleme süreleri olmadan cihazı hızlı şekilde yeniden kullanıma hazır hâle getirebiliyor.

Cihaz, 2.000 W sürekli (3.000 W ani tepe) AC çıkış gücü ve toplam 10 farklı çıkış portu ile aynı anda birden fazla cihazı çalıştırabiliyor. Uzun ömürlü LiFePO4 batarya teknolojisi sayesinde 4.000 şarj döngüsü sonrasında dahi kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyabiliyor.

Kompakt yapısına rağmen yüksek performans sunan model, telefon ve dizüstü bilgisayarlardan daha yüksek enerji gerektiren cihazlara kadar geniş bir kullanım yelpazesine hitap ediyor.

ULUSLARARASI BAŞARI VURGUSU

Guinness Dünya Rekoru ile tescillenen bu başarı, ANKER SOLIX'in enerji teknolojileri alanındaki mühendislik yaklaşımını da uluslararası ölçekte ortaya koyuyor. Sanal İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Karap, ürünün Türkiye pazarına sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, C1000 Gen 2'nin hız, güvenilirlik ve kullanım kolaylığını bir araya getiren yapısıyla taşınabilir enerji alanında önemli bir değer sunduğunu ifade etti.