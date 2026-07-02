Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Rehberi'ne eklediği 'Anlık Otopark Doluluk' özelliğiyle sürücüler, otoparkların doluluk oranını ve boş park yeri sayısını anlık olarak görüntüleyebilecek.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dijital belediyecilik uygulamalarının bir örneği olan Kent Rehberi platformuna 'Anlık Otopark Doluluk' özelliğini ekledi.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen yeni özellikle birlikte kullanıcılar, Kent Rehberi üzerinden otoparkların konumunu, toplam kapasitesini ve anlık boş park yeri sayısını harita üzerinden görüntüleyebilecek.
Böylece sürücüler, otoparka gitmeden önce müsaitlik durumunu kontrol ederek park planlamasını daha kolay yapabilecek.
Uygulama ilk etapta Büyükşehir Belediyesi Katlı Otoparkı'nda (Hastaneler kampüsü karşısında) hizmete alınırken, ilerleyen süreçte diğer otoparklarda da kullanıma sunulması hedefleniyor.
Kent Rehberi'ndeki otoparklara doğrudan ulaşmak için: rehber.sakarya.bel.tr/harita/kent/otoparklar