Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Yapay Zekâ Destekli Evrak Dağıtım Servisi (YEDES) ile evrak yönetim süreçlerinin yapay zekâ desteğiyle yürütüldüğünü duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı bünyesindeki Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurum dışından elektronik ortamda gelen evrakların YEDES tarafından analiz edilerek ilgili birimlere doğru, hızlı ve güvenilir şekilde yönlendirildiği belirtildi. Açıklamaya göre sistem, evrak içerik analizini yaparak ilgili şubeyi belirliyor ve ilk aşamada kullanıcıya öneri sunuyor. Yeterli doğruluk seviyesine ulaşıldığında ise evraklar tamamen otomatik olarak ilgili birimlere sevk ediliyor. Böylece zaman kaybının önüne geçilirken, yönlendirme hatalarının da önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

YEDES'in, evrakların yanlış birimlerde beklemesini engelleyerek hem yargılama faaliyetlerine hem de idari iş ve işlemlere hız kazandırdığı ifade edildi.

SÜREKLİ ÖĞRENEN SİSTEM

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yazılım ekibi tarafından sürekli öğrenme esasına göre geliştirilen sistemin, kullanıcı geri bildirimleri ile geçmiş yönlendirme verilerini analiz ederek algoritmalarını sürekli geliştirdiği kaydedildi. Bu sayede sistemin zaman içinde daha yüksek doğruluk ve güvenilirlik seviyesine ulaştığı vurgulandı. Açıklamada, YEDES'in kullanılmaya başlanmasıyla birlikte evrak yönlendirme süreçlerinin hızlandığı, kurumsal verimliliğin arttığı, süreçlerde şeffaflığın güçlendiği ve vatandaş ile personel odaklı hizmet kalitesinin yükseldiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, insan odaklı yapay zekâ projeleri geliştirmeyi sürdürerek yargı teşkilatının hizmetine sunmaya devam edeceğini bildirdi.