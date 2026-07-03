Ticaret Bakanlığı, Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri Portalı'nı güncelleyerek kullanıcıların işlemlerini daha hızlı ve dijital ortamda yapabilmesini sağladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri Portalı'nın (http://ypti.ticaret.gov.tr) daha erişilebilir ve hızlı hale getirildiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte yabancı plakalı araçlara ilişkin işlemlerin büyük bölümü çevrim içi platforma taşındı.

Yeni sistem üzerinden kullanıcılar, yabancı plakalı taşıtların Türkiye'de kalış sürelerine ilişkin bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca taahhütname işlemleri de dijital ortamda hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri Portalı artık daha erişilebilir, daha hızlı ve daha kolay!



Ticaret Bakanlığımız tarafından hizmete sunulan Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri Portalı (https://t.co/PAX2c9oPa6) üzerinden;



✅ Yabancı plakalı taşıtların Türkiye'de kalış sürelerine: pic.twitter.com/s6P5Qz1FEw — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 3, 2026

ADIM ADIM KULLANIM ANLATILIYOR

Bakanlık tarafından hazırlanan tanıtım videosunda, portal üzerinden işlemlerin nasıl yapılacağı detaylı olarak anlatılıyor. Böylece kullanıcıların sisteme erişimi ve işlem süreçlerinin daha pratik hale getirilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, dijital dönüşüm vizyonu kapsamında kamu hizmetlerini daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.