Küresel oyun şirketi Gravity'nin Malezya'daki iştiraki Gravity Game Unite (GGU), PC MMORPG oyunu Ragnarok Zero: Global için 2. Açık Beta Testi'ni (OBT2) resmi olarak başlattı.

PRNewswire / KUALA LUMPUR, Malezya (İGFA) - 2. OBT, 7 Temmuz 2026 saat 09:00'dan 15 Temmuz 2026 saat 07:59'a(Malezya Saati) kadar sürecek ve Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'daki oyuncular için erişime açık olacaktır. Bu test, ilk OBT'den alınan geri bildirimleri temel alarak hazırlanmıştır ve içerik kalitesi, yerelleştirme ve hizmet istikrarı açısından önemli iyileştirmeler içermektedir.

Bu aşamada oyuncular, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli yeni özelliği deneyebilirler:

Get Poring : benzersiz Poring'leri toplayıp büyüttükleri ve bunları Ragnarok Zero: Global 'e evcil hayvan olarak aktarabilecekleri keyifli bir bağlantılı oyun.

: benzersiz Poring'leri toplayıp büyüttükleri ve bunları Ragnarok Zero: 'e evcil hayvan olarak aktarabilecekleri keyifli bir bağlantılı oyun. RO Factory : Ragnarok tarihindeki ilk Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik (UGC) sistemi; oyuncuların kendilerine özgü kozmetik ayak izleri oluşturmasına ve bunları küresel toplulukla paylaşmasına olanak tanır.

: Ragnarok tarihindeki ilk Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik (UGC) sistemi; oyuncuların kendilerine özgü kozmetik ayak izleri oluşturmasına ve bunları küresel toplulukla paylaşmasına olanak tanır. MVP Raid: Güçlü MVP patronlarına karşı heyecan verici, grup tabanlı baskınlar; değerli ganimetler ve görevlerle bağlantılı ödüller sunuyor.

Get Poring, yeni evcil hayvan arkadaş deneyimini keşfetmeye hevesli oyunculardan gelen yoğun ilgi sayesinde hâlâ büyük ilgi görmeye devam ediyor. Benzer şekilde, RO Factory da son derece yoğun bir talep gördü ve kayıtların açılmasından hemen sonra 100 kişilik ilk katılımcı kapasitesine ulaştı. Gravity Game Unite, gelen yoğun ilgiye yanıt verebilmek için mümkün olan en kısa sürede yeni kontenjanlar açmak üzere aktif olarak çalışıyor.

2. OBT'yi kutlamak amacıyla çeşitli topluluk etkinlikler de düzenlendi:

Her iki oyunun ön kaydını da tamamlayarak, Get Poring etkinliğinde Nadir Poring Yumurtası kazanabilirsiniz.

kazanabilirsiniz. 2. OBT sırasında maksimum seviyeye ulaşarak, yetiştirdiğiniz Poring'leri Ragnarok Zero dünyasına aktarmak için Valhalla Pass kazanın: Global.

kazanın: Global. 2. OBT web sitesinde günlük devam kontrolüne katılanlara, her gün 20.000 Ücretsiz Kafra Puanı kazandırıyor.

kazandırıyor. Seviye dönüm noktası ödülleri arasında 'Wings of Fly' ve gelişim destek öğeleri yer almaktadır.

Ekran görüntüsü içeren geçerli bildirimler için Infinite Wings of Fly Box ödülü sunan hata bildirim etkinliği.

ödülü sunan hata bildirim etkinliği. Sosyal medya platformlarında yapılan anlık denetimler ve topluluk anketleri gibi ek faaliyetler.

Oyuncular, resmi web sitesine kayıt olarak ve PC istemcisini indirerek hemen oyuna katılabilirler. Oyunun ön kaydı da başlamıştır.

Resmi Bağlantılar:

OBT2 Resmi Web Sitesi: https://roz.mygnjoy.com/en/event/2ndobt

Ön Kayıt Sayfası: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr7

Discord Topluluğu: https://discord.gg/bFg77WjcHT