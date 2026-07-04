Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikler, 3-5 Temmuz tarihlerini kapsayan 11-14 yaş kız dönemi kampıyla başladı.

BURSA (İGFA) - Yaz tatilini doğayla iç içe, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirmek isteyen gençleri buluşturan Göynükbelen Gençlik Kampı, 3 Temmuz 2026 Cuma günü ilk misafirlerini ağırladı. Kız ve erkek gruplar için ayrı dönemler halinde planlanan organizasyon, toplam 16 kamp döneminden oluşuyor. Her kamp döneminde öğrenciler, 3 gün boyunca misafir edilerek doğayla iç içe düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma fırsatı buluyor. Gençlik Kampları, 30 Ağustos 2026 Pazar gününe kadar devam edecek.

İlk grup için düzenlenen kampın ikinci gününde Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır da gençlerle kahvaltıda bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden ve verimli bir kamp dönemi dileyen Genel Sekreter Deniz Köken, tesisi gezerek Gençlik Kampı'nda incelemelerde bulundu. Köken, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.