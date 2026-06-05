Kocaeli'de sporun gelişimini destekleyen ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla her branşı içeren pek çok tesisi hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük İhsaniye Mahallesi'nde inşa edilen 'Gölcük Spor Kompleksi' ile ilçede sporun çehresi değişecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerek tesis yatırımları gerekse ayni ve nakdi yardımlarla sporun yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, tesis yatırımlarının bir yenisini Gölcük ilçesinde hayata geçirecek. Gölcük İhsaniye Mahallesi'nde inşa edilen 'Gölcük Spor Kompleksi', salon sporlarından futbol ve güreşe kadar pek çok sportif alanda Gölcük gençliğine hizmet edecek.

İMALATLAR HIZ KESMİYOR

Spor kompleksinin alanına inşa edilecek yapılar birer birer kendini gösterirken, ekipler şuan spor salonunun son tabliye imalatlarını yerine getiriyor. Bunun yanı sıra güreş antrenman merkezinde kolon imalatları ve tribün kolon perde imalatları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Soyunma ünitesinin kaba inşaat çalışmaları tamamlanırken, önümüzdeki günlerde ise iç duvar ile yalıtım imalatları başlayacak.

Modern alt ve üst yapıya sahip olacak Gölcük Spor Kompleksi'nde 1 adet 68x105 FİFA standartlarında doğal çim saha, 1 adet 45x90 FİFA standartlarında sentetik çim saha, 1 adet doğal çimli güreş antrenman merkezi, 1 adet sentetik çimden kaleci çalışma alanı ve 2 bin 760 metrekare büyüklüğünde spor salonu inşa edilecek.

GÖLCÜK'E DEĞER KATACAK YATIRIM

Birçok spor branşında hem sporculara hem de vatandaşlara hizmet verecek olan Gölcük Spor Kompleksi, bölgeye değer katacak önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında 715 kişilik tribün ile 103 araç kapasiteli otopark da inşa edilecek.